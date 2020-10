CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Militantes y simpatizantes kirchneristas homenajearon este martes al ex presidente Néstor Kirchner con una caravana de autos que llegó hasta la Plaza de Mayo, al cumplirse diez años de su muerte.

La movilización, bautizada como la “caravana de las mil flores” en referencia a una de las frases del fallecido mandatario sobre la militancia juvenil, se realizó simultáneamente en distintas plazas en todo el país.

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus que rige en la zona metropolitana, los organizadores se habían propuesto repetir el esquema de la movilización del 17 de octubre, en el cual los manifestantes se expresaron desde sus autos.

Sin embargo, a las 18 ya se habían comenzado a concentrar decenas de personas a pie frente a la Casa Rosada. El presidente Alberto Fernández se asomó a saludar a los presentes y se desató una ola de bocinazos y cánticos.

En el medio de la Plaza de Mayo militantes pintaron un retrato del ex presidente en el piso e instalaron un busto inflable. La Ciudad ya analiza un operativo de limpieza ya que desde 1942 es considerado Lugar Histórico Nacional, por lo que no están permitidas estas intervenciones.

Desde el Partido Justicialista, en tanto, se convocó a “dejar una flor” en cada sitio que evoque la memoria del ex mandatario y a hacer que se escuche la marcha peronista en lugares públicos y privados.

En el marco de la conmemoración de Néstor Kirchner, la militancia también organizó otras iniciativas como el reparto a domicilio de posters con su figura para que puedan ser exhibidas en ventanas y balcones.

Finalmente, a partir de las 19, las redes sociales del Frente de Todos emitió en vivo un programa especial con invitados y testimonios que recorrieron "la vida, los logros y el legado de Néstor Kirchner”.

Esta mañana, Alberto Fernández encabezó el acto en el CCK y dijo que trata de ser el “mejor alumno” de Néstor Kirchner.

Para Fernández, una fecha como la de hoy -en la que también se cumple un año de la victoria del Frente de Todos en las últimas elecciones generales- “trae sentimientos encontrados, porque son paradojas del destino”.

“Néstor ha sido para mí un gran amigo, un personaje central en mi vida, y, por eso, hay un antes y un después de él. Su ausencia me trae tristeza pero a la vez me alegra ver cómo se lo recuerda, y todo lo que sembró. Eso me pone muy contento porque se lo merece”, valoró.

Al mismo tiempo, analizó que “el destino quiso darnos ganar la elección el mismo día en que Néstor nos dejó”, y remarcó que justamente por ese motivo tiene “una mezcla confusa de sensaciones”.

Fuente: Infobae