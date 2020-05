COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El mandatario ponderó que “la sociedad de Comodoro es muy patriota y lo recuerda igual, aunque sea desde su casa”.



“El contexto nos lleva a hacer un acto sencillo, pero no podemos dejar de recordar el 25 de mayo de 1810 que es la fecha más importante de nuestra historia, junto con el 9 de julio”, expresó el intendente Juan Pablo Luque durante el izamiento de la bandera, homenaje oficial único que se pudo realizar en cuarentena.



En el acto, estuvieron presentes el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni; el viceintendente Othar Macharashvili; funcionarios del gabinete municipal; concejales; la diputada provincial Adriana Casanovas; fuerzas armadas y de seguridad; y ex combatientes de Malvinas.



“Es muy importante tener un acompañamiento y honrar aquella fecha. La sociedad de Comodoro es muy patriota y lo recuerda igual, aunque sea desde su casa. Si Dios quiere el año que viene podremos volver a los grandes desfiles como estamos acostumbrados”, anheló Luque.



Por último, el intendente llamó a “honrar esta fecha desde las casas, valorar el legado que nos dejaron los patriotas hace 210 años y valorar también el legado que nos están dejando aquellos que nos cuidan todos los días en este contexto particular que estamos viviendo y que esperemos que genere nuevas expresiones de unidad y fraternidad en el

pueblo”.