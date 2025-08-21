Con respaldo económico, el gobierno neuquino impulsa a sus deportistas de élite

El gobierno de Neuquén firmó nuevos convenios de apoyo económico con deportistas destacados de la provincia que participarán en competencias nacionales e internacionales en los próximos meses. La iniciativa, que busca potenciar la proyección del deporte local, se concreta gracias a la articulación con el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), desde donde se gestionan los aportes que permiten a los atletas preparar su calendario competitivo.

La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, resaltó que el acompañamiento no se limita a lo financiero. «El deporte es un derecho de todas las personas y, para este modelo de gobierno, es una prioridad, porque en el desarrollo deportivo se inculcan otros valores que deben prevalecer en la sociedad», afirmó.

Por su parte, la secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, María Fernanda Villone, subrayó que cada convenio «es una inversión en el presente y el futuro del deporte neuquino, porque permite que nuestros atletas lleguen mejor preparados y sigan representando con orgullo a la provincia en el mundo».

Atletas con apoyo confirmado

Entre los deportistas beneficiados se encuentra Federico Díaz, quien competirá en el Campeonato Mundial Juvenil de Breaking el 28 de agosto en Portugal. También recibió respaldo Lucas Rossomano, que representará a Neuquén en karting en Córdoba.

En atletismo, Camila Quintulén y Javier Carriqueo participarán en el Campeonato Mundial de Carreras de Montaña y Trail Running, que se disputará en España del 25 al 28 de septiembre. En tanto, la canoísta Paola Saavedra, campeona nacional, viajará a Hungría para disputar el Mundial de Canotaje los días 1 y 2 de septiembre.

La lista incluye además a Yamila Delacroix, presidenta de la Asociación Limay Hockey, quien rubricó su convenio en representación del deporte federado provincial.

Renovación de convenios hasta 2026

El gobierno también garantizó la continuidad del financiamiento a referentes y jóvenes promesas. Entre ellos se encuentran el nadador paralímpico Iñaki Basiloff y la tenista Isabel Arabarco, quienes tendrán apoyo hasta enero de 2026.

En automovilismo renovaron sus convenios los pilotos de karting Thomas Ojeda, Blas Alonso García, Milo Bussalino, Máximo Estevánez Bravin, Vicente Aguilar y Joaquín Gorlero Pizarro. En la categoría Fórmula 2, el respaldo se extendió a Valentín Jara.