Con la llegada de fin año, se instaló la polémica en Gaiman, el pueblo chubutense que divide las aguas entre aquellos que quieren continuar con la tradición del “tractorazo” de los egresados del secundario y los detractores que dicen que estos festejos siempre se salen de control.

Finalmente, este jueves, las autoridades municipales, policiales, de salud y de los colegios secundarios llegaron a un veredicto y el tractorazo se hará pero con controles y vigilarán especialmente que los estudiantes no lleven alcohol de contrabando.

De esta manera, según publicó El Valle Online, la caravana arrancará a las 9 de la mañana en la plaza Julio Roca y los egresados se movilizarán con tractores y carros hasta la bomba de agua.

Un dato significativo es que fueron los padres de los alumnos los que se inclinaron en la votación por “seguir la tradición” de estos festejos que forman parte de la historia de la localidad valletana.

No obstante, no faltan aún quienes repudian este tipo de prácticas y desconfían que los adolescentes vayan a “portarse bien” como le prometieron a sus familias con tal de que estos festejos no se corten.

Aún así, la Policía estará escoltando a los estudiantes para asegurarse de que las cosas no se salgan de control y, sobre todo, no haya alcohol de por medio.