Este martes quedó inaugurado el Jardín de Infantes N.º 88 en el sector “127 Hectáreas” del barrio La Sirena de Neuquén capital, una obra largamente esperada por la comunidad educativa. El acto fue encabezado por la ministra de Educación, Soledad Martínez, junto a la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi, autoridades provinciales y municipales, y familias de la zona.

La construcción demandó una inversión de $1.954.351.933 y representa la tercera escuela infantil inaugurada en apenas dos semanas por el Gobierno provincial. El establecimiento será habilitado en las próximas semanas y permitirá trasladar a las salas de Nivel Inicial que actualmente funcionan en las escuelas primarias N.º 132, 16 y 20.

Una obra recuperada con fondos provinciales

El jardín había sido proyectado con financiamiento nacional a través de la UPEFE, pero el envío de recursos se interrumpió. La Provincia decidió retomar y concluir la obra con fondos propios, tras un acuerdo con la empresa y los trabajadores para reactivar los trabajos que estaban paralizados en un 70%.

Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”

“Este jardín es producto de haber tomado la decisión de priorizar y jerarquizar la educación y de organizar los recursos de todos los neuquinos para reinvertirlos en lo que realmente importa”, señaló Martínez. En esa misma línea, Bertoldi destacó que “se trata de un día muy importante para la infraestructura educativa de la provincia”, subrayando el rol del gobernador Rolando Figueroa en la reactivación de obras abandonadas.

Un espacio pensado para los más chicos

El edificio tiene 947,98 metros cuadrados cubiertos, sobre un terreno de 5.783 metros cuadrados. Cuenta con seis salas, un Salón de Usos Múltiples (SUM), una sala multipropósito, baños adaptados, áreas administrativas, cocina, depósitos y sectores de circulación amplios. Según la ministra, se trata de un espacio “específicamente diseñado para que los niños y niñas desplieguen todas sus habilidades y capacidades”.

Día del Estudiante 2025: el Gobierno confirmó si se traslada el “feriado“ en todas las escuelas del país

La funcionaria destacó además que la gestión provincial ha reforzado las políticas para el Nivel Inicial con partidas específicas para material didáctico, refrigerios y comedores, que se suman a la apertura de nuevos edificios educativos.

Más inclusión educativa en Neuquén

Con la inauguración del Jardín N.º 88, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de ampliar la infraestructura escolar y garantizar que más familias cuenten con espacios adecuados para la primera infancia. El nuevo establecimiento permitirá que los niños de 4 y 5 años del sector accedan a la educación inicial en un entorno especialmente preparado, favoreciendo la inclusión y la igualdad de oportunidades.

El acto de apertura contó también con la participación de la presidenta del CPE, Glenda Temi, la secretaria de Jefatura de Gabinete municipal, María Pascualini, directivos de distritos educativos, referentes del área de Nivel Inicial y las comunidades escolares de los establecimientos cercanos.