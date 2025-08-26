Con el Modelo Neuquino, la provincia proyecta 1.000 millones de dólares en obras para 2025

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, lideró este lunes una reunión junto a su equipo de trabajo para repasar los resultados y lineamientos del Modelo Neuquino de Gestión, que prioriza la responsabilidad en el uso de los fondos públicos, el orden administrativo y la defensa de la autodeterminación provincial.

Durante el encuentro, el jefe de Gabinete, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset, detalló que actualmente la provincia cuenta con 541 obras esenciales finalizadas o en ejecución con recursos propios, que abarcan áreas estratégicas como educación, salud, seguridad, infraestructura vial y gestión del agua.

Inversión en infraestructura y servicios

Según lo expuesto, en 2024 la provincia ejecutó 273 millones de dólares en obras y proyecta 1.000 millones de dólares para 2025. Entre los avances se destacaron:

Más de 600 kilómetros de rutas construidas o en ejecución.

Una inversión superior a 400.000 millones de pesos en salud, con más de 500.000 neuquinos atendidos en el sistema público.

Un incremento del 2.306% en educación respecto de 2023, que incluyó la entrega de 19.232 becas Gregorio Álvarez.

La construcción de 678 nuevas plazas penitenciarias.

La entrega de 528 vehículos a distintos organismos.

Una inversión de 10.000 millones de pesos en obras hídricas.

El otorgamiento de 119.275 millones de pesos en créditos a pymes.

Transparencia y eficiencia en el Estado

Ousset destacó que el ordenamiento del Estado se apoya en medidas concretas: tolerancia cero a la corrupción, eliminación de privilegios, control de asistencia y horarios laborales, transparencia en contrataciones y renegociación de contratos, presentación obligatoria de declaraciones juradas por parte de los funcionarios y la aplicación de la ley de Ficha Limpia.

“El objetivo es ordenar para redistribuir, generar un Estado presente que defienda los recursos y los intereses de los neuquinos, como lo es la caja jubilatoria provincial”, señaló el jefe de Gabinete.

El modelo también apunta a fortalecer la obra pública en aquellas zonas donde no llega la inversión privada, con un rol activo de las empresas públicas neuquinas. Además, la gestión apuesta a la regionalización para equilibrar los territorios y a la monetización de los recursos del subsuelo, con la mirada puesta tanto en el desarrollo actual de Vaca Muerta como en la etapa del post Vaca Muerta.