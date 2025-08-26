Con el Modelo Neuquino, la provincia proyecta 1.000 millones de dólares en obras para 2025
El gobernador Rolando Figueroa encabezó una reunión de trabajo en la que se repasaron los ejes del Modelo Neuquino de Gestión.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, lideró este lunes una reunión junto a su equipo de trabajo para repasar los resultados y lineamientos del Modelo Neuquino de Gestión, que prioriza la responsabilidad en el uso de los fondos públicos, el orden administrativo y la defensa de la autodeterminación provincial.
Durante el encuentro, el jefe de Gabinete, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset, detalló que actualmente la provincia cuenta con 541 obras esenciales finalizadas o en ejecución con recursos propios, que abarcan áreas estratégicas como educación, salud, seguridad, infraestructura vial y gestión del agua.
Inversión en infraestructura y servicios
Según lo expuesto, en 2024 la provincia ejecutó 273 millones de dólares en obras y proyecta 1.000 millones de dólares para 2025. Entre los avances se destacaron:
- Más de 600 kilómetros de rutas construidas o en ejecución.
- Una inversión superior a 400.000 millones de pesos en salud, con más de 500.000 neuquinos atendidos en el sistema público.
- Un incremento del 2.306% en educación respecto de 2023, que incluyó la entrega de 19.232 becas Gregorio Álvarez.
- La construcción de 678 nuevas plazas penitenciarias.
- La entrega de 528 vehículos a distintos organismos.
- Una inversión de 10.000 millones de pesos en obras hídricas.
- El otorgamiento de 119.275 millones de pesos en créditos a pymes.
Transparencia y eficiencia en el Estado
Ousset destacó que el ordenamiento del Estado se apoya en medidas concretas: tolerancia cero a la corrupción, eliminación de privilegios, control de asistencia y horarios laborales, transparencia en contrataciones y renegociación de contratos, presentación obligatoria de declaraciones juradas por parte de los funcionarios y la aplicación de la ley de Ficha Limpia.
“El objetivo es ordenar para redistribuir, generar un Estado presente que defienda los recursos y los intereses de los neuquinos, como lo es la caja jubilatoria provincial”, señaló el jefe de Gabinete.
El modelo también apunta a fortalecer la obra pública en aquellas zonas donde no llega la inversión privada, con un rol activo de las empresas públicas neuquinas. Además, la gestión apuesta a la regionalización para equilibrar los territorios y a la monetización de los recursos del subsuelo, con la mirada puesta tanto en el desarrollo actual de Vaca Muerta como en la etapa del post Vaca Muerta.