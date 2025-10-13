Con el arribo de un buque de Bahamas, comenzó la temporada de cruceros en Chubut

Este lunes quedó oficialmente inaugurada la temporada de cruceros 2025/2026 con el arribo a la ciudad de Puerto Madryn del buque de expedición National Geographic Endurance.

Esta embarcación, de 118 metros de eslora y bandera de Bahamas, tomó amarras sobre el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena a las 5.30, proveniente de Bahía Blanca, con 59 pasajeros y 103 tripulantes a bordo.

Según informaron fuentes oficiales, el buque permanecerá en la ciudad del Golfo Nuevo hasta mañana a las 16, momento en que zarpará rumbo al sur para realizar escala en las Islas Vernaci, en la zona de Bahía Bustamante.

El administrador de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, Joaquín Aristarain, destacó que “el movimiento de cruceros es importante para la economía provincial, potenciando al sector turístico, comercial y de servicios, a la vez que posiciona a Chubut como puerta de entrada a la Patagonia para visitantes de todo el mundo”.

Por otra parte, subrayó que "el gobernador Torres impulsa políticas de fortalecimiento tanto de la actividad portuaria como del desarrollo turístico provincial, resulta fundamental para la proyección internacional de la provincia”.

Para esta temporada 2025/2026, la provincia registra 37 arribos anunciados en Puerto Madryn y se esperan más de 60.000 cruceristas. La temporada tendrá además un hito destacado con el regreso de la empresa Celebrity Cruises, que operará con el Celebrity Equinox, de 317 metros de eslora, y que tiene previstas siete recaladas.