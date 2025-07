La protesta de comunidades mapuches frente a la Casa de Gobierno de Neuquén marcó este martes un nuevo punto de tensión entre el movimiento indígena y el Ejecutivo provincial. Integrantes de cuatro agrupaciones se encadenaron en pleno centro de la ciudad para reclamar el reconocimiento oficial de su personería jurídica. Aseguran que llevan más de diez años esperando que se respete su derecho a la identidad legal, una condición clave para participar en decisiones sobre proyectos hidrocarburíferos en zonas que consideran ancestrales.

Se detalló que el reclamo es encabezado por las comunidades Newen Kura (Rincón de los Sauces), Fvta Xayen (Tratayén, Añelo), Kelv Kura (Portezuelo) y Ragilew Cárdenas (Picún Leufú). Nelson Cárdenas, autoridad de esta última, aseguró que el endurecimiento de las medidas responde al fracaso de las instancias de diálogo iniciadas con el gobierno de Rolando Figueroa.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Días antes, los representantes mapuches participaron de una mesa de discusión encabezada por el ministro de Gobierno Jorge Tobares en Tratayén. Sin embargo, las comunidades calificaron ese espacio como un “diálogo inútil” y cuestionaron que el enviado “no tenía autoridad para resolver conflicto alguno”. Según denunciaron, la provincia “no tiene voluntad política de cumplir con la ley y la Constitución Provincial”.

Ante la nueva manifestación, el Ejecutivo provincial emitió un comunicado en el que remarcó que “el ejercicio del derecho a peticionar debe enmarcarse dentro de la constitucionalidad y la normativa vigente”. Aunque reafirmó la disposición al diálogo, el texto no ofreció ninguna definición concreta sobre el reclamo puntual de las comunidades, sino que puso el foco en los mecanismos legales disponibles para canalizar demandas.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

El gobierno recordó que 57 comunidades originarias ya cuentan con personería jurídica en la provincia y destacó que existen herramientas administrativas e incluso judiciales para resolver posibles demoras. “La Ley Provincial 1284 de Procedimiento Administrativo ofrece vías claras para solicitar la consideración o reconsideración de lo peticionado”, aseguraron desde el Ejecutivo.

El reclamo de las comunidades no es menor. De lograr el reconocimiento legal, podrían ser formalmente consultadas en proyectos hidrocarburíferos que involucren tierras que identifican como ancestrales, especialmente en áreas de Vaca Muerta. “Para una comunidad mapuche, no tener personería jurídica es lo mismo que una persona no tenga su documento de identidad”, advirtieron.