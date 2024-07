Compró una casa en la cordillera de Neuquén, pero su vecino se la usurpó y la explota para el turismo

Un hombre de Cipolletti denunció que compró las mejoras de un terreno de 7.000 metros cuadrados en la localidad cordillerana de Moquehue, y actualmente fue expulsado de su propia casa por un vecino que la usurpó.

La historia comenzó en 2004, cuando el rionegrino compró las mejoras del predio de 7.000 metros cuadrados cerca del lago de Moquehue. La casa se encontraba a medio construir, cuando se la compró a otro propietario que estaba registrado en la Dirección de Tierras.

Así, el comprador invirtió dinero en la casa, para poder finalizar la construcción y tener una casa de vacaciones.

Murió un trabajador petrolero en un accidente en Vaca Muerta

"La terminé de construir y ese año, en 2005, el vecino de al lado, que no estaba reconocido en Tierras, empezó a ocupar una porción. Al principio era sólo el 10% del terreno y hasta esquivaba un galpón que era parte de la propiedad", dijo en diálogo con Mejor Informado.

Pero con el pasar de los años, el vecino de al lado avanzó usurpando gran parte del terreno. "Al principio pudimos hablar pero después se hizo imposible. Yo le decía que no correspondía que avance sobre el terreno porque tenía los planos presentados en la Dirección de Tierras", aseguró.

Se conoció la identidad del trabajador petrolero que falleció

“En 2013, después de esas discusiones, empezó a hacerme la vida imposible”. Como la propiedad tomaba agua directamente del lago a través de una bomba, el acusado rompía las conexiones para dejarle su casa de verano sin agua. César tenía que regresar a Neuquén cada vez que iba de vacaciones, porque no contaba con los servicios básicos para quedarse.

“No podíamos sostener el diálogo, me decía 'te vas a quedar sin nada' y además de avanzar con la usurpación, me robó la chimenea de una estufa que tenía en la casa”.

El denunciante cada vez tenía más trabas para quedarse en su propia casa. En 2013 tuvo un problema de salud y los médicos le recomendaron que no vaya hacia Moquehue, para evitar situaciones de estrés con consecuencias cardíacas. Por esa razón, pasó tiempo sin reclamar la propiedad.

Conmoción: encontraron a una nena de 5 años en la calle y casi congelada por la ola de frío

"El tipo siguió avanzando, ahora ya no sólo tiene un terrenito, tomó todo el terreno 7 mil metros, la casa incluida. No podía entrar a la casa porque estaba ocupada por él, hice la denuncia a la Policía y los organismos hicieron muy poco", se quejó y agregó: "Este señor no sólo me usurpó a mí sino también parte de una calle pública. La Municipalidad lo supo y no hizo nada, y también usurpó a un terreno vecino, del otro lado, que es una iglesia".

Aunque no cuenta con un título registrado por su terreno porque compró las mejoras de un predio cedido por la Corporación Pulmarí por 99 años, afirmó que, tras tener su boleta de compraventa, realizó los trámites correspondientes ante la Dirección de Rentas. Además, pagó el certificado final por la construcción de su vivienda a la Municipalidad de Villa Pehuenia. "Me ofrecí a pagar los impuestos pero no se puede hacer porque hay registro de esa propiedad", detalló.

Tragedia: encontraron muerta a una adolescente de 17 años por intoxicarse con monóxido de carbono

Por otro lado, su vecino, que es oriundo de Zapala, adujo que el terreno lindante pertenecía a su abuelo y que luego él se lo transfirió a su cuñada.