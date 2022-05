Un hombre fue a comprar empanadas sin imaginarse que tan sólo cuatro empanadas alcanzarían los $1000. Por medio de su cuenta de Twitter aprovechó a hacer catarsis por lo gastado. “Debut y despedida”, publicó en las redes.

El encargado de dar a conocer esto fue Sergio, cuya cuenta de Twitter es @Avicoladelcampo, quien reconoció que pese al costo de la comida, las empanadas eran “grandes y ricas”.

“4 empanadas franquicia Mi Gusto... Debut y despedida” escribió junto a la foto donde figura que pagó 1000 pesos por las empanadas en el local, es decir, que cada una le costó 250 pesos.

Si bien el hombre destacó la calidad del producto, consideró que lo que pagó fue “una fortuna” y hasta lo comparó justamente con el costo que tiene comprar una docena de medialunas.

El posteo generó distintos tipos de comentarios. Algunos agradecieron la “advertencia”, mientras que otros comentaron sus experiencias similares en otros locales de comida.

“Dónde queda? Digo para no ir”, “Saladitas...¿fueron ricas al menos?”, “Dos cosas: ¿No miran los precios antes de comprar? 2-Una cosa es el precio y otro el valor. Si salen 250 c/u pero son más grandes, con ingredientes visiblemente de mayor calidad que el resto y más ricas, entonces está ok. Vos decidís si lo pagas”, “Mi hijo me dijo que son más caras pero que son más grandes y ricas que el resto. Nunca las probé”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron ver en el posteo viralizado.

A su vez, gran cantidad de usuarios mencionó que ese precio era “una ganga”, en relación a lo que ellos pagaban, a la par de que otro usuario destacó que “en Mi Gusto la docena de empanadas cuesta “3000 mil pesos, pero hay que tener en cuenta que son grandes y de buen relleno”.