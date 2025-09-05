El auge de plataformas internacionales de e-commerce en Argentina marcó un cambio importante en los hábitos de consumo de miles de usuarios que buscan acceder a productos más económicos, especialmente en categorías como indumentaria, accesorios y artículos para el hogar.

En particular, Temu, una plataforma que conecta directamente a fabricantes asiáticos con compradores, se popularizó por ofrecer precios bajos, envíos gratuitos y una enorme variedad de productos que seducen al público argentino con su propuesta.

Cuántas veces puedo comprar al año en Temu desde Argentina sin meterme en problemas con ARCA

LA EXPLOSIÓN DE TEMU Y EL RÉCORD HISTÓRICO DE COMPRAS EN EL EXTERIOR

Durante el primer semestre de 2025, Argentina batió un récord histórico en la adquisición de ropa y accesorios en el exterior, con gastos que superaron los 1.500 millones de dólares, según datos de la Cámara Argentina de la Indumentaria (CAMARA). Este fenómeno está estrechamente vinculado a la popularidad de Temu, que se posiciona como una de las alternativas más atractivas para quienes priorizan el ahorro.

Temu opera bajo un modelo similar al de AliExpress, funcionando como intermediario entre fabricantes y consumidores sin fabricar sus propios productos ni manejar una marca propia, lo que le permite ofrecer precios sumamente competitivos y promociones frecuentes.

Por la ola de importación, una empresa patagónica suspendió a 360 trabajadores hasta diciembre de 2025

En contraste, Shein, su principal competidor, se especializa en indumentaria y accesorios bajo la marca propia, con un modelo de moda rápida que diseña, produce y distribuye directamente sus prendas, logrando rapidez para adaptarse a tendencias y reducir costos.

LA SUPERVISIÓN DE ARCA: CUÁLES SON LOS LÍMITES PARA COMPRAR EN TEMU Y SHEIN

Este crecimiento en las compras internacionales y el aumento de volúmenes llevó a que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ponga bajo supervisión más estricta estas operaciones desde agosto de 2025. Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de una implementación de nuevos requisitos o de un control más severo sobre todas las compras internacionales vía correo.

Según comunicó ARCA, el sistema conocido como de “Pequeños Envíos” continúa vigente con las mismas condiciones desde diciembre de 2024, cuando se amplió el límite para compras internacionales. La ordenanza establece una serie de requisitos que buscan evitar prácticas comerciales encubiertas o compras masivas con fines comerciales bajo la figura de compras personales. Estos son:

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Un máximo de 3 unidades del mismo producto por paquete.

Los artículos deben ser exclusivamente para uso personal , descartando la comercialización.

, descartando la comercialización. El peso total del envío no puede superar los 50 kg.

El precio de la compra debe ser inferior a 3.000 dólares.

Para quienes compran productos importados por internet, el procedimiento es claro: primero se realiza la compra y se abonan los gastos de envío y los impuestos aplicables. Al momento de recibir el pedido, es obligatorio registrar la notificación de recepción en el portal de ARCA en un plazo máximo de 30 días. De no cumplirse con este trámite, la agencia puede bloquear futuros envíos a dicho comprador hasta que se regularice la situación o se justifique debidamente.

Además, es imprescindible contar con medios de pago autorizados, disponer del número de CUIT y la Clave Fiscal de ARCA con un nivel de seguridad mínimo 3 para realizar estas compras. El objetivo es garantizar que las operaciones sean transparentes, con impuestos y aranceles correctamente aplicados y evitar la evasión que pueda generar perjuicios fiscales.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

SHEIN VS. TEMU: ¿QUÉ PLATAFORMA CONVIENE MÁS PARA COMPRAR DESDE ARGENTINA?

Si bien ambas plataformas compiten en el segmento de la moda y accesorios, tienen modelos comerciales bastante diferenciados:

Shein es reconocida mundialmente como una marca de moda rápida. Produce y diseña su propia línea de moda, con una integración vertical entre abastecimiento, diseño, fabricación y distribución. Esto le permite lanzar colecciones nuevas de forma ágil, alineándose rápidamente con las tendencias actuales y reduciendo costes al eliminar intermediarios.

Su modelo enfatiza la calidad relativa y variedad de productos propios, con envíos relativamente rápidos a nivel internacional.

Temu, por otra parte, es una plataforma de intermediación que congrega a fabricantes asiáticos de diversos rubros, no solo moda, sino también hogar y tecnología, ofreciendo productos con precios muy competitivos. Su atractivo son los envíos gratuitos, ofertas agresivas y campañas de marketing intensivas, que capturan principalmente a usuarios sensibles al factor precio y promociones.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Sin embargo, la calidad y el tiempo de entrega pueden variar, dado que dependen de distintos proveedores y cadenas logísticas.

Para el consumidor argentino, la elección entre Shein y Temu será entonces una cuestión de prioridades: si se busca moda rápida con variedad y cierta garantía de calidad bajo una marca reconocida, Shein es la opción lógica. Para quienes priorizan precios más bajos y mayor variedad en categorías adicionales, Temu resulta la alternativa más tentadora.

El crecimiento de Temu y plataformas similares pone sobre la mesa también el desafío para el comercio local, ya que la accesibilidad a productos importados baratos supone competencia directa con las marcas nacionales. Además, el incremento récord en las compras externas impacta en las finanzas públicas y complejiza los controles aduaneros y fiscales.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

La medida de ARCA para mantener bajo control el sistema de pequeños envíos no solo busca regularizar los flujos comerciales sino también evitar fraudes, sobrecarga de envíos y garantizar que los impuestos se paguen adecuadamente, cuidando el equilibrio económico del país.