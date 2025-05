Comodoro y una realidad que duele: el merendero “Caritas Felices” pide ayuda porque no tiene leche para alimentar a casi 100 chicos del barrio ‘El Faro’

Amelia, una de las responsables del merendero, relató con preocupación que la demanda ha crecido significativamente en los últimos años. “Empezamos con 25 niños, después en 2021 pasó a 75 y ahora tenemos más de 100 inscriptos. Por día asisten entre 60 y 80 chicos, pero no damos abasto”, señaló en diálogo con Actualidad 2.0.

El golpe más duro, según cuenta, es la falta de leche y harina, insumos básicos para ofrecer una merienda digna. “Hace tres semanas que no tenemos leche. Les estamos dando té y mate cocido a los chicos. Con harina, levadura y aceite inventamos lo que podemos para acompañar, pero hay cosas que no se pueden reemplazar, como la leche”, explicó.

Ulises Bueno, la estrella del cuarteto, llega a Comodoro para un show imperdible: cuándo y dónde será

A pesar del esfuerzo, la falta de recursos los obligó a reducir la frecuencia de atención: de brindar merienda todos los días, ahora sólo pueden hacerlo martes, miércoles y jueves.

Aunque han recibido asistencia puntual del área de Desarrollo Social del municipio, Amelia dijo que no alcanza para cubrir la atención todos los días. “Estamos agradecidos, pero la ayuda no cubre lo que necesitamos. No tenemos colaboración de empresas desde hace más de un año. Sólo algunas personas particulares nos acercan cosas de vez en cuando”, lamentó.

CÓMO ACERCAR AYUDA

La realidad de “Caritas Felices” es reflejo de un contexto social más amplio. La inflación, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del desempleo golpean a las familias más vulnerables, y los espacios como este merendero se transforman en refugios imprescindibles.

Un comisario y un oficial de Comodoro fueron imputados en una causa por drogas

Amelia dejó en claro que, pese a todo, el compromiso no se detiene. “Los chicos no son exigentes, comen lo que les preparamos. Siempre tratamos de ponerle ‘la buena’ para que los niños coman bien; y a veces se llevan también algo para la casa, porque no le alcanza a la familia”, afirmó.

Quienes puedan colaborar pueden acercarse directamente al merendero, ubicado en el kilómetro 15 camino a Caleta Córdova, o comunicarse al 297 452 7314. También se los puede encontrar en Facebook como “Merendero Caritas Felices”, o acercar la ayuda directamente al barrio, ya que las dos mujeres que llevan adelante el espacio no cuentan con movilidad propia.