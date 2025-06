Comodoro y Rada Tilly reciben el invierno con una jornada fresca este lunes

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly vivirán este lunes 23 de junio una jornada fresca, coincidiendo con el inicio oficial del invierno. Se espera que la temperatura máxima alcance los 12 °C y la mínima descienda a 3 °C.

El cielo permanecerá parcialmente nublado durante la jornada, pero no hay probabilidades de precipitaciones, según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El viento será un factor presente a lo largo del día. Por la mañana alcanzará ráfagas de hasta 50 km/h, intensificándose durante la tarde, donde podría alcanzar los 78 km/h, para luego disminuir levemente a 69 km/h durante la noche.

El martes 24 de junio, la máxima prevista será de 10 °C y la mínima de 5 °C. Se espera un cielo mayormente nublado y viento presente durante toda la jornada, con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h por la mañana y podrían intensificarse por la tarde, alcanzando cerca de 69 km/h.

A partir del miércoles, se prevé un marcado descenso de la temperatura en la región, marcando así la verdadera llegada de la estación invernal.

Se recomienda a la población abrigarse y tomar precauciones para enfrentarse al viento intenso, especialmente durante las tardes, cuando alcanzará su máxima velocidad.

INVIERNO 2025

El meteorólogo Leonardo De Benedictis, en diálogo con "Buen día Comodoro", anticipó a principios de marzo -ante la consulta sobre cómo se prepara Chubut para el invierno- que, en cuanto a temperaturas, "la provincia espera un invierno con características dentro de los promedios". Esto significa que, si bien se anticipan jornadas frías y "habrá olas de frío durante el periodo del invierno", estas se encontrarán dentro de los parámetros estadísticamente normales.

De Benedictis fue categórico al afirmar que "no necesariamente podemos tener un invierno que no sea tan crudo, que sea un poquito más apacible, pero en general no es que por compensación", sino simplemente porque las características no serán tan severas quizás.

A su vez, diferenció la variabilidad diaria, que en sí misma no es atribuible al cambio climático, de la “gran variabilidad que estamos teniendo” en los patrones climáticos, la cual sí considera parte del cambio climático.

En relación al cambio climático, el meteorólogo expresó su preocupación por "el tema de los extremos", que se están presentando a nivel mundial.

"Lo que estamos viviendo a nivel mundial es como... la meteorología del día a día está presentando tantos extremos; vamos de una punta a la otra: pasamos de una de las sequías más grandes de la historia a una de las inundaciones más fuertes o más repentinas. Esto es un ejemplo; no quiero decir que está pasando, pero son cuestiones que se están presentando mucho en este último tiempo: la gran variabilidad en periodos muy cortos. Eso sí es atribuible al cambio climático". Advirtió que la noción de "normal" en el clima está perdiendo sentido ante estos extremos, sugiriendo el uso del término "promedios".