Comodoro Rivadavia y Rada Tilly volverán a sentir este martes 7 de octubre la llegada del “innombrable”. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos intensos, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h durante la mañana y cercanas a los 87 km/h entre la tarde y la noche.

En lo que respecta a las temperaturas, a las 6 de la mañana el termómetro marcaba 11 °C, superando así la mínima prevista de 10 °C. Se espera una máxima de 21 °C en horas de la tarde, ideal para quienes puedan disfrutar de un rato al aire libre. El cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque no hay pronóstico de lluvias para la región.

Para mañana, miércoles 8 de octubre, las condiciones serán similares: se espera una máxima de 22 °C y una mínima de 13 °C, pero con vientos aún más fuertes que podrían superar los 100 km/h durante toda la jornada.

⚠️ ALERTA NARANJA

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por vientos intensos que afectará a gran parte del territorio provincial durante la tarde del miércoles 8 de octubre.

Según el informe oficial, se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar hasta los 120 km/h, especialmente en horas de la tarde.

Además, las mismas zonas podrían volver a verse afectadas entre la madrugada y el mediodía, y nuevamente durante la noche, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Por otro lado, las áreas bajo nivel de alerta amarilla también experimentarán condiciones ventosas durante la jornada del miércoles 8, con vientos del oeste entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Desde Protección Ciudadana recomiendan extremar las precauciones, asegurar objetos sueltos, evitar actividades al aire libre y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Ante cualquier emergencia, se puede comunicar al 0800-666-2447.