La catástrofe climática de Bahía Blanca reactiva la memoria de lo ocurrido en Comodoro Rivadavia 8 años atrás, desde cuyo inicio se cumplirá el octavo aniversario el próximo 29 de marzo. Si bien es más dramática la situación del sur bonaerense por el alto costo en vidas humanas, las similitudes se centran, sin embargo, en dos aspectos: por la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos y por la necesidad de obras de contención, que en ambas ciudades están detalladas, pero no concretadas.

En Bahía Blanca cayeron 350 milímetros y en Comodoro Rivadavia, alrededor de 400. La diferencia, que agravó lo ocurrido en aquella ciudad, es que esa cantidad se concentró en 6 horas, mientras que en la urbe petrolera estuvo algo más distribuida, con epicentro entre el 20 y 30 de marzo, precipitando 232 milímetros en 24 horas. Y sumando la diferencia, de casi 170 milímetros, entre el 1 y 2 de abril, con un paréntesis hasta el reinicio de las lluvias entre el 6 y 8 de abril de 2017.

Lo que impacta por estos días con relación a Bahía Blanca, además de las dolorosas imágenes y relatos de personas que perdieron seres queridos o vieron esfumarse años de esfuerzo en pocas horas de lluvia, es el informe del CONICET que ya en 2012 advertía el riesgo de inundaciones y la necesidad de anticiparse.

Puntualmente, el informe hacía referencia a que la ubicación de la ciudad, que se encuentra en la cuenca inferior del canal Maldonado y del arroyo Napostá, dos cursos de agua fundamentales en el sistema de drenaje local. Debido a su ubicación en esta cuenca baja, las aguas se acumulan rápidamente en el área urbana, frente a fenómenos de lluvias intensas.

Si bien la situación no es nueva, lo que ha cambiado en los últimos años es la recurrencia de fenómenos climáticos extraordinarios, con una frecuencia que irá en aumento, según las advertencias que viene formulando el panel de expertos de Cambio Climático de Naciones Unidas.

Por eso, según reflejaron medios de Buenos Aires, aquel trabajo ponderaba la necesidad de realizar obras de contención y mitigación de los impactos, debido al desordenado crecimiento urbano, que agravaba los factores de riesgo.

Aun más lejos en el tiempo, un informe divulgado por diario La Nación el viernes daba cuenta de que la obra clave para reducir riesgos había sido propuesta en el año 1944, pero nunca se hizo. El proyecto consistía en la construcción de un dique de contención en la cuenca el arroyo Napostá, a unos 20 kilómetros de Bahía Blanca. Fue luego de una grave inundación, durante los días 8 y 9 de abril de aquel año, con 500 milímetros de lluvia caídos. Nunca se inició.

Una tormenta de magnitud se produce cada 5 años en Comodoro

Casi 900 kilómetros al sur de Bahía Blanca, en Comodoro Rivadavia el temporal de 2017 dejó un alud de 500.000 metros cúbicos de barro que llevó meses terminar de extraer, pero con recuerdos que aún siguen grabados a fuego en la memoria colectiva. 3.000 personas evacuadas y 2.000 viviendas afectadas, de las cuales 150 se destruyeron totalmente, son algunos números que reflejan la magnitud del fenómeno.

Luego de aquella catástrofe, que se llevó la vida de una persona, se elaboró un informe con recomendaciones de una serie de obras para evitar impactos similares, a partir de un trabajo interdisciplinario de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Es que si bien la magnitud de aquella tormenta fue un evento extraordinario, que puede producirse cada cientos de años, según estimaron los especialistas por entonces, hay otros fenómenos que, con menor cantidad de agua, pueden igualmente causar grandes perjuicios.

Así se corroboró en la ciudad con la tormenta que cayó entre el 19 y 21 de septiembre de 2022, cuando precipitaron 169 milímetros en sólo 48 horas. Fue la segunda tormenta en magnitud de los últimos 30 años y nuevamente provocó inundación en sectores como la avenida Chile, entre el barrio 30 de Octubre y Pueyrredón, además de la casi intransitabilidad de la ruta 3, a la altura de ‘El Patagón’, entre otros percances.

Según refirió por entonces el pronosticador Aldo Sánchez, este tipo de eventos, con tormentas por fuera de lo normal puede esperarse cada 4 ó 5 años, a partir del cambio climático. La estadística en Comodoro lo comprueba fácilmente:

🌧️ el 17 de febrero de 2010 se desató una tormenta con 42 milímetros en 26 horas, provocando grandes anegaciones de calles y el fallecimiento de 3 personas.

🌧️ el 14 de enero de 2014, precipitaron 100 milímetros en 24 horas, con 50 viviendas inundadas y vehículos atrapados por corrientes de agua.

🌧️ el 1 de enero de 2016 cayeron sólo 14 milímetros, pero concentrados en 50 minutos, provocando también múltiples dificultades, sobre todo en la zona sur y oeste de la ciudad.

🌧️ del 29 al 30 de marzo de 2017, con 230 milímetros en 24 horas y 400 mm a lo largo de todo el temporal, que se concentró en 8 días, con cientos de viviendas afectas, al igual que vehículos y toneladas de barro que cubrieron las calles de barrios Juan XXIII y parte del Pueyrredón, alrededor del canal de avenida Roca. Hubo una persona fallecida.

🌧️ el 19 al 21 de septiembre de 2022, con 169 milímetros en 48 horas, registrando nuevamente la completa inundación de avenida Chile y otros sectores.

La serie estadística refleja no sólo que la frecuencia puede ser menor a la estimada, sino la precariedad en la infraestructura de la ciudad, que sufre ante cada lluvia por fuera de lo normal, o incluso con bajas cantidades concentradas en pocas horas.

De las obras diseñadas en 2017, sólo se hicieron unas pocas

Con relación a las obras sugeridas luego de la inundación ocurrida 8 años atrás, ADNSUR hizo un relevamiento de los trabajos realizados hasta octubre de 2022, cuando empezaron a quedar frenados porque en su gran mayoría dependían de financiamiento nacional. En menor cuantía, también hay inversiones y acciones que dependen del ámbito local.

El informe elaborado desde la Universidad Nacional de la Patagonia sugería, además de las obras de contención, “minimizar el movimiento de suelos y la extracción de cobertura vegetal para el desarrollo de caminos, locaciones de pozos petroleros u otras instalaciones urbanas o industriales”.

En el listado de obras de contención, el informe final de la consultora HCA, contratada para esa finalidad proponía la construcción de 4 ‘reservorios’, destinados a contener la acumulación de agua de las cuencas hídricas que rodean a la ciudad. De estos sistemas se llegó a concretar uno solo, en la zona oeste.

Esa obra funcionó para retener los sedimentos en la tormenta de septiembre de 2022, según las conclusiones de aquel momento, aunque otras voces advirtieron que, si en días sucesivos hubiera caído una nueva lluvia, el barro hubiera sido arrastrado irremediablemente hacia la zona sud oeste de la ciudad, saturando nuevamente el canal de la avenida Roca.

De esos sistemas de contención, similares a una especie de ‘represa’ para contener el agua y liberarla en forma paulatina a través de una compuerta, debían construirse otros 3 en el mismo sector y 2 más en zona norte, para atenuar el drenaje de agua por avenida Fray Luis Beltrán. Ninguno de estos llegó siquiera a la etapa de licitación.

El canal de la avenida Chile no iniciado y la ampliación del canal de Roca no terminada

Lo que sí tuvo una licitación, que llegó a adjudicarse, pero con una obra que nunca empezó, fue el canal pluvial de la avenida Chile. La obra se licitó en noviembre de 2022, con un presupuesto que en ese momento ascendía a 2.000 millones de pesos (unos 15.000 millones en la actualidad, si se considera una inflación acumulada del 682%).

La construcción del canal Iba a ser financiado por el Estado nacional, pero las sucesivas administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández nunca lo priorizaron, más allá del intento en la última etapa de la gestión anterior, acercándose al año electoral.

Pese a que la obra fue adjudicada, los trabajos no comenzaron a lo largo de todo el año 2023 y el proyecto fue alcanzado por “la motosierra” de Javier Milei a la obra pública, rescindiéndose el contrato a principios de 2024.

Según un informe publicado por ADNSUR en septiembre de 2022, en base a datos oficiales del municipio, en ese momento se estimaba que las obras faltantes totalizaban un valor cercano a los 5.000 millones de pesos. El equivalente actual podría estimarse en torno a los 44.000 millones de pesos.

Otros trabajos consistían en el ensanche del canal de la avenida Roca, transformando su sección en una forma rectangular para ampliar el caudal que puede trasladar. El municipio se encargó de las ampliaciones en zonas de cruces de calle, pero la obra debía ser afrontada con presupuesto nacional, algo que nunca ocurrió.

Hubo obras que llegaron a ejecutarse, porque tenían una menor demanda presupuestaria y pudo afrontarlas el municipio, como el revestimiento del canal pluvial de Cerro Solo-San Cayetano y el colector de avenida Fray Luis Beltrán. Esos proyectos estaban concluidos en octubre de 2022.

La necesidad de buscar financiamiento

El listado de obras incluye, junto a la construcción del canal de la avenida Chile, una obra adicional de vinculación desde el cruce con La Nación hacia la costa, para evacuar todo ese flujo de agua (donde confluye con el canal de Roca) hacia el mar, con 2 metros de alto y 4 de ancho que deberían pasar por debajo de la avenida Yrigoyen.

La magnitud de las obras por terminar y su importancia contrasta con la indiferencia que han mostrado los sucesivos gobiernos nacionales, con la certeza definitiva hoy de que tampoco la administración de Javier Milei mostrará interés alguno en aportar financiamiento. Si Macri y Fernández no lo hicieron por incompetencia y desinterés, el libertario puede sumar a esos argumentos su absoluta convicción de que el Estado no debe intervenir en obra pública alguna.

A duras penas, el gobierno nacional anunció en las últimas horas que elevará la ayuda hacia Bahía Blanca desde los 10.000 millones de pesos iniciales hasta un monto de 200.000 millones, aunque el intendente de la ciudad valuó la necesidad de obras de reconstrucción en el doble de esa cifra.

No se puede asegurar que vaya a ocurrir otra lluvia de magnitud, pero los expertos del panel intergubernamental de Cambio Climático vienen anunciando que eventos extremos serán cada vez más frecuentes en distintos puntos del mundo.

En palabras del docente de Climatología Walter Maza, “es complejo de proyectar la posibilidad de ocurrencia de estos eventos extraordinarios como los que tuvimos, porque intervienen factores como ocurrencia del Niño/ Niña, temperatura del agua de mar, entre otros”.

El especialista expresó que, por lo pronto, para este año se prevé un comportamiento de lluvias que se ajustarían al promedio de los últimos 30 años, sin que se vislumbren anomalías entre abril y septiembre.

Si esa buena perspectiva se cumple, significaría que todo el año 2025 será propicio para buscar el financiamiento que necesariamente tendrá que gestionar el municipio, como propuso el gobernador Ignacio Torres días atrás, al indicar que la prioridad en materia de obra por parte de la provincia será el Acueducto.

Seguramente esa búsqueda del municipio se hará con acompañamiento de Provincia, ante la ausencia del gobierno nacional, pero serán las arcas locales las que tendrán que afrontar el desafío de la devolución de los préstamos que eventualmente se obtengan. Algo de esto empezó a esbozarse esbozarse desde el ámbito municipal, porque ante la rescisión del contrato con la empresa Fabri, se podría iniciar la obra del pluvial de Chile, desde Fracción 15 hacia el cruce con Roca, según confiaron fuentes del municipio a esta columna.

No será sencillo y probablemente no podrá afrontarse todo en una sola etapa. Pero lo peor que podría pasar es que ante una nueva lluvia por fuera de lo normal, que está probado que ocurren cada 4 ó 5 años, la ciudad se encuentre una vez más lamentando las pérdidas y el tiempo transcurrido sin haber hecho nada para atenuar las previsibles consecuencias.