COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR)- Hay preocupación en el sector sanatorio de Comodoro Rivadavia ante el contexto epidemiológico que atraviesa la ciudad con un aumentos de casos de coronavirus y la disponibilidad de camas tanto en los dos hospitales públicos (Regional y Alvear), como en las dos clínicas privadas. Teniendo en cuenta además que la ciudad ya acumula 307 casos activos.

Ante esta situación, la titular del Área Programática Sur, Myriam Monasterolo, explicó que la terapia intensiva del Hospital Regional cuenta con 10 camas habilitadas, siete para pacientes no covid y tres covid, y que hasta la noche del miércoles “había una sola cama disponible” en el sector coronavirus. Dos camas ocupadas, una con un caso confirmado y uno sospechoso”, dijo. Mientras aclaró que las siete camas están ocupadas en el sector no covid.

Monasterolo manifestó que la situación “nos preocupa muchísimo, porque sumando las cuatro terapias de la ciudad (hospitales y clínicas), estamos en un porcentaje que ronda el 70% de ocupación, y esto nos obliga ver qué otras zonas de los hospitales reacondicionar para transformar en terapia intermedia”.

Asimismo, indicó que al pensar en habilitar otros sectores, el equipo de salud tiene que ir duplicando sus horas de trabajo e ir convocando a personal de segunda línea que no es el habitual de terapia en caso de ser necesario. “Hay una clínica que tiene una mayor disponibilidad de cama y otra que necesita habilitar su segunda terapia si llega un caso nuevo, pero tenemos los recursos en cuanto a equipamientos”, dijo.

La funcionaria también destacó que algunas camas de los hospitales, comenzaron a ocuparse en el último tiempo en el sector no Covid, porque empezaron a realizarse cirugías programadas.

INTERNADOS

Monasterolo detalló - a FM Cadena Tiempo -que entre las clínicas y hospitales hay tres pacientes con coronavirus, “una sola que requiere respirador, que ya ha superado la cantidad de días para decir que el virus ya no genera posibilidad de contagio”, indicó. Además, afirmó que los pacientes internados en clínica médica “están evolucionando favorablemente”.