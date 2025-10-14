Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tendrán un breve “impasse” climático este martes 14 de octubre, antes de que el viento vuelva a intensificarse el miércoles.

Luego del alerta amarilla emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el lunes, se espera una jornada más estable, aunque con ráfagas moderadas que se harán sentir durante el día.

Durante la mañana, la temperatura registró 11,1 °C a las 6, con un cielo mayormente nublado y sin probabilidades de precipitaciones. A lo largo de la jornada, el viento soplará desde el sector oeste con ráfagas que alcanzarán hasta 69 km/h durante el día, descendiendo a 59 km/h hacia la noche. La temperatura máxima rondará los 19 °C, brindando una tarde templada pese a la presencia de nubosidad.

Sin embargo, este alivio será momentáneo. El miércoles 15 de octubre, el SMN volvió a emitir un alerta amarilla por vientos fuertes, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h. La temperatura oscilará entre 12 °C y 18 °C, manteniéndose el cielo mayormente cubierto durante gran parte de la jornada.

🌬️ En Rawson y Puerto Madryn

En Rawson, el martes se presentará con cielo parcialmente nublado, vientos moderados del oeste y una temperatura máxima de 20 °C. Hacia la noche, las ráfagas podrían intensificarse levemente, anticipando el regreso del mal tiempo. Por su parte, Puerto Madryn tendrá un día agradable, con mínimas de 10 °C y máximas de 21 °C, aunque también se prevé un incremento en la intensidad del viento a partir del miércoles, cuando las ráfagas podrían superar los 75 km/h, acompañadas por un marcado descenso de la temperatura.

En general, el valle y la costa chubutense transitarán entre martes y miércoles una transición meteorológica: una jornada estable, seguida por el regreso del viento patagónico característico.

⚠️ ALERTA AMARILLA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para mañana miércoles 15 de octubre para horas de la noche, en toda la zona sur de Chubut.

Los departamentos afectados corresponden a Río Senguer, Sarmiento, Escalante y el suroeste de Florentino Ameghino. Se esperan vientos del oeste entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden llegar o superar los 90 km/h.

Desde Protección Ciudadana recomiendan asegurar chapas, objetos sueltos, toldos y todo lo que el viento pueda levantar. Y si el “innombrable” se pone denso, recordá que podés comunicarte al 0800-666-2447.

