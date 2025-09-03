Este miércoles 3 de septiembre se presenta con un panorama fresco e inestable en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, con la posibilidad de que se registren nevadas en distintos sectores de la región.

A las 6 de la mañana, la temperatura en la ciudad petrolera era de 5,4 °C, aunque la sensación térmica descendía hasta los 1,5 °C debido a la fuerte presencia del viento. Hacia la tarde, se espera un leve ascenso de la temperatura, con una máxima prevista en torno a los 8 °C.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana existe entre un 40% y un 70% de probabilidades de lluvias y nevadas. Sin embargo, hacia la tarde las chances disminuirán y se ubicarán en un rango del 10% al 40%.

Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025

En caso de producirse precipitaciones en forma de aguanieve o nieve, como ya ha ocurrido en los últimos días, es probable que se den principalmente en las zonas aledañas a la ciudad y no de manera intensa en el casco urbano.

El viento será un factor determinante en la jornada. Se anticipan ráfagas que alcanzarán los 69 km/h durante la mañana, incrementándose hasta los 78 km/h por la tarde, mientras que en la noche podrían descender levemente a unos 59 km/h.

De cara al jueves 4 de septiembre, las condiciones mejorarán. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 4 °C y la máxima trepará hasta los 13 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado, aunque sin previsión de lluvias. En cuanto al viento, las ráfagas rondarán los 69 km/h durante la mañana, disminuirán a 59 km/h por la tarde y hacia la noche se espera un marcado descenso, sin vientos significativos.

Ola polar en Comodoro: se prevén lluvias y nevadas para esta primera semana de septiembre

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

Una mujer apuñaló a su marido en Comodoro, lo llevó al Hospital Regional y dio una polémica versión

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.