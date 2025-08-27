Este miércoles 27 de agosto, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly vivirán una de las jornadas más templadas de la semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 18°C, con registros que ya a las 6 de la mañana alcanzaban los 14,2°C.

El cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque sin probabilidades de lluvia, y el organismo no anticipa presencia significativa de viento durante el día, lo que favorecerá una jornada estable y agradable para las actividades al aire libre.

De acuerdo al pronóstico extendido, para el jueves 28 se espera un leve descenso de la temperatura: la mínima rondará los 9°C y la máxima alcanzará los 15°C. El cielo permanecerá cubierto durante gran parte de la jornada y se prevé la llegada del viento hacia la noche, con ráfagas que no superarían los 50 km/h.

En tanto, el viernes marcará un cambio más notorio en las condiciones. Se espera un marcado descenso de la temperatura, con una mínima de 6°C y una máxima de apenas 9°C. El cielo continuará mayormente nublado y el viento estará presente desde las primeras horas de la ma��ana, con ráfagas cercanas a los 50 km/h, lo que sumará una sensación térmica más baja.

De esta manera, el miércoles se perfila como la jornada más cálida de la semana en la región, antes de un progresivo descenso que se extenderá hacia el fin de semana.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.