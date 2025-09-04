Comodoro tendrá el último día frío de la semana y aguarda por un fin de semana “primaveral"

Para este 4 de septiembre, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly aguardan una jornada inestable y fría, según detalló el Servicio Meteorológico Nacional.

En este sentido, ambas localidades iniciaron la jornada con 8 °C de temperatura a las 6 de la mañana, donde se esperan lluvias aisladas durante la mañana y vientos del sudoeste de entre 32 y 41 km/h, acompañados de ráfagas fuertes de hasta 59 km/h.

Hacia la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, la temperatura subirá a unos 11 °C y los vientos disminuirán ligeramente, manteniéndose del sudoeste con ráfagas similares.

Por la noche se mantendrá parcialmente nublado, con una temperatura mínima cercana a 6 °C. No se esperan precipitaciones durante la tarde ni la noche.

Para mañana viernes, Comodoro Rivadavia comenzará a disfrutar de “elevadas temperaturas” en pleno invierno: desde el viernes y hasta el domingo se aguardan máximas de 18 °C y no habrá viento.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.