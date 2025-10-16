Este próximo domingo 19 de octubre, en Comodoro Rivadavia, las familias celebrarán el Día de la Madre bajo condiciones climáticas inesperadas que permitirán disfrutar al aire libre con relativa comodidad.

Según el pronóstico proporcionado por Windguru, que fue actualizado este jueves 16 de octubre, la jornada en la ciudad presentará temperaturas máximas que oscilarán entre los 25 y 26 grados centígrados por la tarde, ideal para actividades familiares y encuentros sociales. Sin embargo, hacia la noche la temperatura descenderá a unos 21 grados, ofreciendo un ambiente fresco.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional estima que la ciudad petrolera podría llegar a tener 29 °C este 19 de octubre.

De mantenerse este pronóstico extendido, Comodoro tendrá uno de los domingos más cálidos de los últimos seis meses del año.

EL VIENTO ESTARÁ PRESENTE PERO NO SERÁ UNA PESADILLA

Por su parte, el viento tendrá una notable presencia en la región ese día, soplando predominantemente desde dirección sur-suroeste. El registro máximo de velocidad del viento rondará los 13 nudos (aproximadamente 24 km/h) con rachas que podrían alcanzar los 23 nudos (unos 43 km/h).

Estas condiciones indican que, si bien el viento estará presente, no será un factor que limite las actividades exteriores, aunque se recomienda precaución para eventos al aire libre, especialmente en espacios abiertos.

Por último, la nubosidad en el día del festejo será variable, con momentos de cielo parcialmente cubierto pero sin pronóstico de lluvias. Esto ayudaría a que las celebraciones transcurran sin interrupciones por condiciones adversas.

Día de la Madre en Comodoro: comerciantes buscan revertir la caída de ventas con promociones

Sebastián Aguirre, representante de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, reconoció que el punto de partida es complejo, citando datos de un relevamiento nacional que evidencia una retracción en el consumo. “Ayer salió el relevamiento que hacemos habitualmente con CAME, nosotros somos una de las 20 ciudades que se relevan a nivel nacional, dando cuenta de que hubo una caída bastante marcada de ventas minoristas haciendo la comparación interanual”, explicó Aguirre. Señaló que tanto agosto con el Día del Niño como el mes de septiembre continuaron con esa tendencia negativa.

Sin embargo, de cara al Día de la Madre, la perspectiva es más prometedora. "Tenemos un moderado optimismo. Creo que va a estar bien traccionado por un montón de arreglos con distintas tarjetas, con distintos bancos. Así que hay muchas promociones, hay mucha venta dos por uno en casos puntuales, hay 12 cuotas sin interés, 3 sin interés. Creo que eso va a traccionar mucho la venta", afirmó.

Ante esta realidad, la estrategia comercial se vuelca hacia otras alternativas: “Sabiendo que no se puede tocar eso, se busca la opción de alternativas de otro tema, básicamente financiación, promociones, descuento en la segunda unidad, en la tercera, etcétera”.

