Comodoro se une por Nicolás: necesita operarse en Buenos Aires y pide ayuda para costear los gastos

Nicolás Da Silva es un vecino de Comodoro Rivadavia y fue diagnosticado hace tres años con malformación de Chiari, una enfermedad neurológica poco frecuente que afecta al cerebelo y puede comprometer la motricidad. Su cuadro se agravó en los últimos meses y, tras varias consultas médicas, finalmente le programaron una cirugía de alta complejidad en Buenos Aires para el próximo 23 de octubre.

La malformación de Chiari se produce cuando el cerebelo desciende hacia la parte inferior del cráneo, comprimiendo nervios y médula espinal. En el caso de Nicolás, los síntomas comenzaron con adormecimientos en la cabeza y la lengua, pero en el último tiempo también afectaron sus piernas. Los especialistas advierten que, sin la operación, la enfermedad puede derivar en la pérdida de la motricidad.

Si bien su obra social podría cubrir parte de la intervención quirúrgica, los gastos de traslados, alojamiento, alimentación y estadía en la capital resultan imposibles de afrontar para su familia. Nicolás ya viajó a Buenos Aires para realizarse estudios previos y en apenas seis días debió desembolsar un millón y medio de pesos. Ahora, para la cirugía, deberá permanecer entre 10 y 20 días, lo que multiplicará los costos.

Para solventar parte de los gastos, su familia organizó rifas y ventas solidarias, con gran respuesta de la comunidad. “Empezamos con 200 números y se agotaron en menos de un día. Tuvimos que sumar más, y en total llegamos a vender 400 en apenas cuatro días. La gente fue increíble”, contó Nicolás en diálogo ADNSUR, emocionado por el apoyo recibido.

Sin embargo, el desafío económico sigue siendo enorme. El joven detalló que el valor de la cirugía puede variar entre 15 y 65 millones de pesos, una cifra inalcanzable para cualquier familia. “Rogamos que la obra social cubra al menos la operación, pero todo lo demás corre por nuestra cuenta y es muchísimo dinero”, explicó.

Quienes deseen colaborar con Nicolás para que pueda afrontar su tratamiento pueden hacerlo a través de su cuenta en Banco Galicia , a nombre de Nicolás Da Silva, alias Nicolas.a.ts.

“Uno sabe que la gente de Comodoro es solidaria, pero la verdad me sorprendió la cantidad de personas que nos ayudaron. Ahora tengo que volver a viajar y son muchos días, muchos gastos, y necesito esa ayuda más que nunca”, expresó.