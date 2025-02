Comodoro se sumó a la Marcha Federal del Orgullo con gran convocatoria

Este sábado en horas de la tarde se desarrolló la Marcha Federal del Orgullo - Antifascista y Antirracista en las calles del centro de Comodoro con una notable convocatoria para repudiar los dichos del presidente Javier Milei.

El punto de encuentro fue el mismo de siempre: el de la plaza de la Escuela N°83 ubicada sobre la calle San Martín, entre España y Belgrano. Allí y de a poco, los comodorenses se fueron sumando con todo tipo de carteles y frases para apoyar al colectivo LGBT+ en rechazo de lo dicho por el mandatario hace varios días atrás en el Foro de Davos en Suiza. Parte de la desconcentración se llevó a cabo en el Ministerio Público Fiscal ubicado frente a Prefectura Naval Argentina.

En el lugar no solo hubo referentes del feminismo y del movimiento mencionado anteriormente, sino que también se sumaron agrupaciones sociales como el Polo Obrero y el Frente de Izquierda para ratificar su negativa a las políticas implementadas por el actual gobierno. Asimismo, se hicieron presentes jubilados y docentes de diferentes áreas.

“Si quitan el femicidio del Código Penal es un femicida. Ni una menos”; “Vos tan Falcon Verde, yo tan arcoíris”; “Al clóset nunca más”; “Fuera Milei, nuestros derechos no se negocian”; “Estudiá para no pedirle consejos a un perro muerto”; “Que el fascismo no te tape el hambre”; “Unidad en la calle para derrotar a Milei”; “Orgullo”, decían algunos de los mensajes de los autoconvocados.

“En esta Marcha antifascista y antirracista desde la Multisectorial Feminista queremos afirmar nuestra oposición a los discursos y acciones políticas de Milei y sus funcionarios que incitan a la discriminación, la violencia o el odio hacia grupos o personas basándose en su raza, orientación sexual, género, origen nacional y/o alguna posición política”, expresaron desde la Multisectorial Feminista a través de un comunicado que se viralizó este sábado.

Las fotos de la masiva movilización

