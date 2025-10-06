El personal de la Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación del Municipio intensificó durante las últimas semanas una serie de operativos destinados a la puesta en valor y acondicionamiento de distintos espacios públicos de Comodoro Rivadavia. Las intervenciones se centraron en la etapa final de la refacción del Paseo Costero del área central y, simultáneamente, en la limpieza de un importante canal evacuador en la Zona Norte.

Este lunes, los equipos de trabajo, dependientes de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, continuaron con las labores que buscan recuperar la funcionalidad y la estética de áreas de alta concurrencia, especialmente con la proximidad de los meses de mayor actividad al aire libre.

Renovación y mejoras en el Paseo Costero

El acondicionamiento del popular espacio público, comprendido entre las avenidas Tiburón, Ducós y Pellegrini, abarcó una amplia gama de tareas. Se avanzó con el reemplazo de bancos que se encontraban rotos o en mal estado, la fijación de baldosas sueltas y la pintura general de barandas, farolas y muros. Además, se realizó el pintado de los cordones de la vereda peatonal para reforzar la señalización vial y mejorar la seguridad en todo el tramo.

Reparan los paseos costeros de la ciudad: reemplazan baldosas y acondicionan los juegos

En relación con el estado de avance de los trabajos, el subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, indicó que “estamos terminando con el saneamiento, mejoramiento, reparación, pintura y la limpieza de la totalidad del sector que estaba con inconvenientes por la erosión marina, que los fue deteriorando”.

En esa misma línea, el funcionario detalló el alcance de la intervención. “Hicimos una restitución de casi la totalidad de los bancos, cestos de residuos, baldosas que en algunos casos se habían salido, y acomodamos todo lo que es el Paseo. Vamos haciendo un mantenimiento en lo que se refiere a las labores de nuestra Subsecretaría”, explicó Correa.

Nuevo aumento, bono y aguinaldo: ANSES oficializó el calendario de pagos de noviembre y diciembre de 2025

Las cuadrillas municipales tienen previsto continuar con estas tareas en los próximos días, trasladando los operativos a otros puntos estratégicos de la Costanera, como la zona de juegos de la playa de Kilómetro 3 y el paseo costero de Kilómetro 5. “Ya se viene la época estival y los vecinos utilizan a diario estos espacios”, remarcó el subsecretario, y al mismo tiempo resaltó que “estamos concretando el mantenimiento que debemos hacerle, dada la erosión marina y eólica que afecta mucho a los mobiliarios urbanos”.

Saneamiento del canal pluvial en Zona Norte

Más de 300 trabajadores pedirán la quiebra de una histórica empresa láctea argentina que está en jaque

De manera paralela a las obras de embellecimiento, otros equipos se abocaron a tareas de saneamiento fundamentales para la infraestructura de la ciudad. Se trata de los trabajos de desmalezado y limpieza profunda en el canal evacuador a cielo abierto que se extiende a un costado de la Ruta Nacional N° 3, entre los kilómetros 12 y 17.

Sobre esta intervención, Correa explicó que es una labor de gran envergadura. “Estamos trabajando en el saneamiento de toda esa zona, dado que los yuyos están muy crecidos, hay muchos residuos y escombros”, detalló. Debido a la extensión del tramo y la complejidad de las tareas, el funcionario estimó que los trabajos se prolongarán. “Calculo que va a tardar una semana más, porque son unos cuantos kilómetros de desmalezado y limpieza”, concluyó.