Comodoro presentó su primer paquete turístico integral con descuentos y experiencias

Comodoro Rivadavia lanzó oficialmente su primer paquete turístico integral bajo el nombre “Comodoro con Viento a Favor - Multiplicá el valor de tu experiencia”. Se trata de una propuesta articulada entre el sector público y privado que busca reactivar la hotelería, potenciar la economía local y consolidar a la ciudad como un destino turístico de referencia en la Patagonia.

La iniciativa fue presentada por Comodoro Turismo en conjunto con hoteles, restaurantes, agencias de viaje, prestadores turísticos y emprendedores locales. El proyecto surgió tras una reunión realizada el mes pasado, donde el sector hotelero expuso la difícil situación económica que atraviesa. A partir de ese encuentro, se conformó un paquete de beneficios con descuentos y promociones que se extenderá hasta diciembre de 2025.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

El gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, definió el lanzamiento como “un paso histórico para la ciudad”, destacando que “es la primera vez que se logra un paquete competitivo que articula identidad, servicios y compromiso del sector privado”. La propuesta fue presentada también en la Feria Internacional de Turismo, con el objetivo de dar visibilidad a nivel nacional.

Beneficios y promociones

El paquete contempla promociones en alojamiento, gastronomía, excursiones y comercios locales. Entre ellas se destacan:

La triste historia del hombre que fue hallado muerto cerca de una cancha de fútbol de Comodoro

3x2 en noches de hotel en establecimientos de 3 y 4 estrellas y aparts.

3x2 en excursiones con prestadores locales: stand up paddle, senderismo, paseos náuticos, buceo, snorkeling, bautismo de vuelo y travesías 4x4 en el Área Natural Protegida Rocas Coloradas.

Descuentos en gastronomía, con menú turístico a precios promocionales y opciones 2x1 en tragos en restaurantes y bares adheridos.

Bonificaciones adicionales en comercios locales, orientados a visitantes.

La propuesta se adapta a las preferencias de cada viajero, permitiendo combinar hospedaje, actividades y servicios de acuerdo a sus intereses.

Quiénes participan

En esta primera edición se sumaron numerosas empresas de la ciudad:

Agencias de viaje: Turisfun, El Agreste, Buentour, Viajes con Alma y Seaside Trails Experiences.

Hoteles y alojamientos: Austral Express y Plaza, Lucania Palazzo Hotel, Comodoro Hotel, Ruca Antü, Gema Hotel y Hotel Victoria.

Prestadores turísticos: Poseidón Buceo, Tonina Tour, Maui, Ninfa Sup Yoga, Escuela de Buceo Zeus, Lafkenche, Kai Sup Patagonia, Patagonia Salvaje 4x4, Avistajes Martín Pescador, Aeroclub Comodoro Rivadavia y Al Este Patagonia.

Gastronomía: Piano Bar Lucania, Ley Seca, Tunet, Defud, Del Marqués, Victoriana, Okura Sushi & Wok y Molle Verde.

Identidad y promoción

El nombre “Comodoro con Viento a Favor” retoma un rasgo característico de la ciudad y lo resignifica como un impulso hacia el desarrollo turístico. La estrategia de promoción incluye campañas en medios de comunicación, redes sociales, cartelería y acciones con influencers. Además, se realizarán publicaciones en medios especializados y difusión en ciudades estratégicas como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén, con conexión aérea y terrestre a Comodoro.

Denuncian el cierre de dos oficinas nacionales clave en Comodoro: “Hay un ensañamiento constante”

Vigencia y proyección

La campaña estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, con variantes que dependerán del alojamiento y las excursiones seleccionadas. Según señalaron desde Comodoro Turismo, el paquete busca no solo incentivar la llegada de visitantes en el corto plazo, sino también instalar a la ciudad como destino turístico estable en la región patagónica.

Con información de una gacetilla de prensa de Comodoro Turismo.