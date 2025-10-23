Comodoro Rivadavia avanza en los preparativos para la reapertura del histórico Chalet Huergo, un emblemático espacio que permanecerá cerrado al acceso interior por motivos de seguridad, pero cuyo predio circundante será abierto y acondicionado para el disfrute de los vecinos durante el verano 2026.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Cultura a cargo de Liliana Peralta, busca recuperar este espacio público tras varios años sin uso. Según explicó Miguel Gómez, secretario de Control Urbano y Operativo de la ciudad, el municipio está trabajando intensamente en tareas de limpieza, mantenimiento y mejoras para garantizar un entorno seguro y agradable.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

En diálogo con ADNSUR, Gómez detalló que "Liliana Peralta fue la impulsora de esta propuesta. Ella solicitó colaboración a la secretaría".

COMENZARON LOS TRABAJOS PARA LA REAPERTURA DEL CHALET HUERGO

Posteriormente explicó que las labores de colaboración incluyeron “en principio, el desmalezamiento. En segundo término, se realizó la readecuación o la puesta en condiciones de los senderos por los cuales transitan las personas y el público. Además, se puso en funcionamiento el sistema de riego del predio, y se ha renovado y reemplazado parte de las luminarias”.

Respecto a los tiempos, Gómez agregó: “Se espera terminar con estas labores en unos 20 a 25 días más”.

“Llorá, dale, llorá”: se filtró el crudo video de la brutal paliza que recibió un joven en Comodoro

Sobre la seguridad del espacio, aclaró que “el predio en sí, cuenta con la aprobación pertinente. No obstante, el chalet propiamente dicho, la estructura edilicia, tiene su acceso vedado. Hay un cerco perimetral, y no se va a poder avanzar más allá de ese cerco, ya que, conforme a los informes de seguridad pertinentes, existe riesgo de colapso. Por esta razón, solamente se va a poder disfrutar del predio circundante”.

Se espera que los trabajos concluyan a tiempo para que los residentes de Comodoro puedan aprovechar este histórico punto de encuentro al aire libre durante la temporada estival.

La historia del Chalet Huergo, un ícono de Comodoro donde se hospedaron Presidentes y el Sha de Persia

El Chalet Huergo fue el escenario de toda la opulencia que generó el petróleo en aquellos primeros años de su descubrimiento, símbolo del crecimiento de YPF en la ciudad.

Pareja desaparecida en Comodoro: ampliaron el operativo a 40 km y agregaron más personal y tecnología

Fue fundado en 1919 como casa de empleados superiores de la Dirección General de la Explotación del Petróleo, que luego pasaría a llamarse Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

El edificio fue la residencia de Enrique Mosconi, el primer presidente de la operadora estatal, y mantuvo su fachada original hasta 1941, cuando ampliaron el recinto para recibir a huéspedes distinguidos.

Es que el vistoso edificio, con más de 5 hectáreas de jardín, albergó a presidentes nacionales e internacionales, embajadores, integrantes de las fuerzas armadas, ministros y representantes de compañías.

La cruda hipótesis que manejan los investigadores tras 11 días de búsqueda de la pareja desaparecida en Comodoro

Pedro Eugenio Aramburu, Arturo Frondizi, Arturo Illia, Juan Carlos Onganía, Alejandro Lanusse, Jorge Rafael Videla, Leopoldo Galtieri y Raúl Alfonsín fueron algunos de los mandatarios argentinos que se alojaron en ese hermoso espacio.

También sus habitaciones albergaron al presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, la escritora Silvina Bullrich, el presidente y director general de la Sociedad Nacional de Petróleos de Irán, Manoutcher Eghbal, y el subsecretario de Participaciones Estatales de la República Italiana, Francesco Principe.

“Mi papá no arriesgaría tanto”: las hijas de Pedro Kreder cuestionaron la ruta elegida y pidieron apoyo aéreo

Según cuenta la historia, en 1965, el Sha de Persia, Reza Pahlevi, y su esposa Farah Diba, se alojaron en el Chalet Huergo.

Para Comodoro Rivadavia fue todo un acontecimiento y, aunque su estadía duró solo unas horas, las autoridades de entonces ordenaron colocar grifería de oro en el baño de la planta baja del edificio.

Pero todo cambió cuando se privatizó la operadora estatal. Muchos bienes pasaron a ser del municipio y otros quedaron en desuso.

El Chalet Huergo terminó siendo sede de una Escuela de Negocios hasta que en 2004 la Municipalidad decidió darle valor y crear el museo que funciona en la actualidad. Desde entonces, se trabajó para ponerlo en valor.

“Es muy confiada, no ve maldad en las personas”: una amiga de Juana reveló datos clave tras su desaparición en Comodoro

Sin embargo, el 23 de marzo de 2010, un incendio derrumbó todo el crecimiento. El fuego arrasó con dos habitaciones completas y llenó de hollín los dos pisos del recinto y los objetos históricos, algo que se mantiene hasta la actualidad.

Actualmente, y desde hace años, sus puertas se encuentran cerradas al público ante el peligro de derrumbe por el avance de la erosión costera sobre el terreno.

Que sus puertas se cerraran significó la perdida de un espacio muy apreciado por las familias comodorenses que solían concurrir para disfrutar de sus espacios verdes y juegos infantiles.

Tiroteo en Comodoro: detuvieron a la mamá de “los Vera” y habrá jurado popular para juzgar a los involucrados

La esperanza de los vecinos de la zona norte y de toda la comunidad es que, en algún momento, se puedan concretar las obras necesarias que permitan recuperar este espacio de historia invaluable y un pulmón verde más que importante para la ciudad petrolera.