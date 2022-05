Comodoro no registra casos de Covid pero advierten que la gente no se va a testear: ¿Los síntomas siguen siendo los mismos?

Este jueves, la jefa de programas del Área Programática Sur , Lorena Abril, habló con ADNSUR sobre cómo es la situación de la cuarta ola de la pandemia en Comodoro Rivadavia. "No tenemos casos confirmados de Covid, aunque notamos que hay mucha gente asintomática pero poca consulta".

La semana pasada, el ministro de Salud, Fabián Puratich, reconoció que gracias a la vacunación se “evitó” la tercera ola de Ómicron y que lo mismo sucederá con esta cuarta ola que según afirmó Nación, ya se registra en el país. Hasta entonces solo se registraban 9 casos en toda la provincia, sin internados. Y advirtió que solo el 40% de los chubutenses se aplicó la dosis de refuerzo.

"La gente no se acerca al médico, ni hace la consulta ni se va a hisopar, entonces el diagnóstico no se realiza", advirtió Abril. Y aconsejó a la gente "que está con síntomas gripales o de covid, como fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta que se acerque a los centros médicos".

En este marco, recordó que el centro de salud del barrio San Cayetano trabajan todos los días, de lunes a viernes de 14 a 16 horas. La comunidad puede acercarse para testearse o hacer la consulta correspondiente y saber qué es lo que está pasando en la ciudad.

"Son muy pocos los que se acercan a testearse. Hay días que no hay ni un solo testeo que se realice en el puesto del San Cayetano, y eso es lo que hace que nuestro reporte sea cero pero no sabemos si es la realidad de la localidad", indicó Abril.

Ante la baja de casos en todo el país, desde Nación se decidió hacer un parte de casos semanal pero aseguró que "se irá evaluando si los casos siguen subiendo, seguramente se volverá a los partes diarios. Había sólo dos casos en Trelew y otros dos en Puerto Madryn, pero acá no se registraban casos"

Ante la consulta sobre los síntomas, la profesional sostuvo que "siguen siendo los mismos pero no en todos se presenta de la misma manera. No todos tienen pérdida de gusto y olfato, también hay gente que cursa con otra sintomatología. Y no hay que olvidarse que este año no vamos a tener solo Covid, sino también gripe".

"Entonces es importante hacer la consulta, evaluar y diferenciar, para tener una noción a nivel local", destacó. Y ratificó la importancia de la vacunación: "Se está vacunando contra la gripe y covid, en todas las dosis. Tenemos que hacer foco en los refuerzos de la vacuna covid", sentenció.