Cada 24 de marzo, Argentina conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha que marca el aniversario del golpe de Estado de 1976, el inicio de la última dictadura cívico-militar que sumió al país en uno de los períodos más oscuros de su historia.

Este día no solo es un recordatorio de los crímenes cometidos durante ese régimen, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la memoria colectiva, la búsqueda de la verdad y la consolidación de la justicia como pilares fundamentales de la democracia.

Esta fecha no es solo un acto de recuerdo, sino también una herramienta para evitar que hechos tan atroces se repitan. Como dijo el escritor y sobreviviente de los campos de concentración nazis, Primo Levi: "Sucedió, por lo tanto, puede volver a suceder".

En este marco, Comodoro Rivadavia, al igual que otras ciudades del país, marchó este lunes por la tarde por el centro de la ciudad con el objetivo de preservar la memoria de lo ocurrido durante la dictadura y honrar a las víctimas.

La concentración se llevó a cabo en la Plaza de la Escuela 83 con diversas actividades y un micrófono abierto donde organismos sociales y de Derechos Humanos leyeron un documento.

Durante el acto central también se confirmó la construcción de un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado en la ciudad, una iniciativa anunciada hace un año como decisión política.

Las autoridades informaron que hasta el 25 de mayo se evaluarán las posibles ubicaciones para la obra, entre ellas el Parque de la Ciudad, las plazas Soberanía y España y el Paseo del barrio Stella Maris.

El documento completo que se leyó en Comodoro

A 49 años del golpe cívico-militar-eclesiástico genocida de 1976, en esta convocatoria independiente de los gobiernos y contra todos los negacionistas, alzamos la voz para decir FUE GENOCIDIO, SON 30.400. Porque el recuerdo de cada compañerx detenidx desaparecidx trae consigo el legado de lucha por un país más justo y solidario.

Hoy como ayer, el ajuste no pasa sin represión. Y es que ayer la dictadura en Argentina, coordinada con las dictaduras en el resto de Latinoamérica, formó parte del llamado Plan Cóndor, que contó con la connivencia del empresariado, los partidos patronales, la Iglesia Católica, y los medios masivos hegemónicos. Un plan sistemático que secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, entre ellos obreros, militantes sociales, activistas políticos y estudiantes; mientras que exiliaba,violaba a las mujeres y apropiaba bebés de las madres en cautiverio.

La antesala del golpe del '76 fueron las bandas paramilitares como la Triple A, que amparadas desde el Estado, inauguraron un período sangriento en la Argentina. Los ataques con bandas fascistas y luego el golpe, tenían por objetivo quebrar el enorme crecimiento del movimiento obrero, estudiantil y popular que recorría el país desde el Cordobazo, con el fin de imponer un brutal ajuste neoliberal.

En medio del horror y la muerte, las madres, abuelas y familiares de las personas victimas del terrorismo de estado, salían a calle organizadas. Somxs herederxs de esas organizaciones de derechos humanos, continuamxs su tarea convencidxs de la necesidad de Memoria, Verdad y Justicia.

No olvidamos que a la dictadura la bancaron el imperialismo, el FMI, las corporaciones, la burguesía local y la cúpula de la Iglesia. Multiplicaron por siete la deuda externa. Y estatizaron la deuda privada de los mismos pulpos a quienes se sigue favoreciendo, como Techint, Ledesma, Molinos, Mercedes Benz y otros. Todos los gobiernos posteriores, en democracia, pagaron esa deuda con privatizaciones, ajuste y entrega; a pesar de que un fallo judicial ya declaró su ilegalidad.

Hoy ese ajuste neoliberal lo lleva adelante el gobierno de Milei y Bullrich. Este endeudamiento es la declaración de la delincuencia financiera internacional, donde el gobierno se toma la atribución de emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia para garantizar el pago, a costa de las mayorías. Este presidente que promociona estafas millonarias en sus redes sociales, se tiene que ir junto a todo su gobierno. La deuda contraída en la dictadura y declarada ilegal, no se tiene que pagar más: esa plata hace falta para las necesidades sociales. Fuera el FMI, los fondos buitres y demás usureros internacionales.

Hoy este gobierno niega la existencia de la dictadura y reivindica lo que hicieron los milicos, justificando los secuestros y las desapariciones, negándose a abrir los archivos de la dictadura. Una exigencia que recorre las calles desde la vuelta de la democracia, porque ningún gobierno abrió los archivos, para descubrir los crímenes de lesa humanidad y desmantelar el relato que quisieron imponer aminorando la cantidad de desaparecidxs o pidiendo que “demos vuelta la página”.

Hoy nos encontramos en un contexto de crisis económica, los gobiernos vuelven a reproducir acciones de violencia institucional, contra quienes nos manifestamos en las calles. En Chubut, el gobierno de Torres señaló como enemigo interno al pueblo Mapuche-Tewelche, junto a la ministra represora Bullrich se hicieron presentes para desalojar a la Lof Paillako el mes pasado. No conformes con eso, también allanaron viviendas y la FM Petu Mongeleiñ de El Maitén, supuestamente buscando a los responsables de los incendios. Y la persecución judicial sigue su camino hasta hoy, con citaciones a varias compañeras de las comunidades.

Y es que para los gobiernos, los responsables siempre son los pueblos. Nos tildaron de fundamentalistas, de 500 ruidosos, de inadaptados y hasta llegaron a negar nuestra existencia en la Patagonia, aduciendo que solo hay un millón de guanacos. La Patagonia fue, y es escenario de prácticas genocidas. Es indispensable, terminar con la invisibilización de numerosos casos locales, de apropiación de bebes, desapariciones, tortura y exilio, aun en democracia.

Todos los relatos que han construido los distintos gobiernos, para implementar la megaminería, con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se muestran envalentonados para avanzar. Entregaron el agua de Chubut a la empresa israelí Mekorot, cómplice del genocidio en la Franja de Gaza. Pero no saben que somos el pueblo que no dejó que se instale la Meridian Gold en 2003, que no dejó que se implemente la zonificación minera en 2021 y que vamos a seguir en las calles, contra todas las corporaciones.

Hoy somos el pueblo que sigue peleando y defendiendo la Educación Pública. Porque aunque pretenden instalar la “esencialidad” de la educación para apuntar directamente contra quienes hacemos paro, seguimos exigiendo condiciones dignas en las escuelas, paritarias a tiempo y salarios acordes a la canasta básica.

Somos el pueblo que defiende la salud, que no se conforma con los anuncios rimbombantes del gobernador. Seguimos defendiendo nuestras obras sociales, como Issys SEROS. Basta de aumentos injustificados y recortes de medicamentos.

Somos también el pueblo que está saliendo a defender a lxs jubiladxs. A exigir jubilaciones dignas para quienes trabajaron durante toda su vida. Falta mucho para Abril, a nuestros viejxs los están reprimiendo hoy, la salud y la educación se tienen que defender hoy. Repudiamos enérgicamente la represión del miércoles 12 donde resultó herido de gravedad el fotoperiodista Pablo Grillo, quién hoy todavía sigue en grave estado. Repudiamos también todas las represiones contra los jubiladxs, que cada miércoles la policía bonaerense junto a otras fuerzas lleva adelante.

Por eso, les decimos a la CGT y a las CTA’s, urge un plan de lucha y un paro general! Reforzando la unidad de los y las Trabajadorxs. Es tiempo de enfrentar este gobierno liberfacho en las calles, siendo millones lxs que salgamos en unidad, contra la ministra represora, la vice pro dictadura y el presidente estafador. Con este modelo neliberal no hay futuro ni esperanza. Milei se tiene que ir.

Por las y los 30.400. Por Julio López, Santiago Maldonado, Iván Torres, Rafael Nahuel, Elías Garay, Luciano Arruga, Facundo Castro, Carlos Fuentealba, Teresa Rodríguez, Mariano Ferreyra, Maxi Kosteki, Darío Santillán, Julián Antillanca, Facundo Ferreira, Tino John, Lucas González, Joaquín Paredes, Daniel Solano, Facundo Molares y tantxs más.

¡Apertura de la totalidad de los archivos de la dictadura y la Iglesia!

¡No al pago de la deuda externa! ¡Fuera el FMI!

¡No a la megaminería! ¡Basta de extractivismo!

¡Basta de trans-femicidios y femicidios! ¡El estado es responsable!

¡Basta de militarizar, judicializar y hostigar al pueblo mapuche-tewelche!

¡Restitución del Rewe, a la Machi Betiana Collhuan-Nawel!

¡No a la criminalización de la protesta!

¡Justicia por Pablo Grillo!

¡Libertad a lxs presxs politicxs!

¡Basta de despidos y precarización laboral!

¡Paro y plan de lucha ya!

¡Milei se tiene que ir!

¡Marchemos en Unidad y en Resistencia por Memoria, Verdad y Justicia!

¡30.400 compañerxs detenidxs desaparecidxs, presentes! ¡Ahora y siempre!