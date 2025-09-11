Comodoro lanzó una campaña turística con promociones en hoteles y excursiones

El turismo aparece como uno de los ejes en los que Comodoro Rivadavia intenta consolidar un nuevo perfil. En ese marco, la Municipalidad convocó a prestadores privados a un encuentro de trabajo realizado en el Hotel Comodoro, con la participación de agencias de viaje, emprendedores turísticos y representantes de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central (AEHGPC).

La reunión estuvo encabezada por autoridades de Comodoro Turismo, quienes plantearon la necesidad de coordinar acciones para enfrentar el actual escenario de baja ocupación hotelera. Según explicaron, la retracción de la actividad petrolera y corporativa —tradicional motor de demanda en la ciudad— generó un impacto directo en el sector, lo que obliga a avanzar en nuevas estrategias de promoción.

Durante el encuentro, la coordinadora gerencial de Comodoro Turismo, Gimena Lacree, expuso un informe elaborado a partir de la devolución de 12 operadores mayoristas que visitaron la ciudad durante la Expo Turismo. En esa ocasión, los empresarios recorrieron diferentes atractivos locales y mantuvieron contacto directo con prestadores, lo que permitió obtener observaciones concretas sobre las oportunidades de mejora.

El gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, destacó que la ciudad atraviesa un proceso de “maduración como destino” y subrayó que el desafío es diseñar propuestas competitivas que permitan posicionarla en el mapa turístico nacional. En ese sentido, convocó al sector privado a sumarse a un paquete de beneficios que tendrá como objetivo atraer visitantes, diversificar la oferta y fortalecer la actividad.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la campaña “Comodoro con viento a favor, multiplicá el valor de tu experiencia”. La iniciativa prevé una promoción de “3x2” en alojamientos, con acceso a un pasaporte de excursiones a un costo promocional. Según se explicó, la estrategia buscará instalar a Comodoro en la agenda de medios nacionales y en mercados emisores del país con conexión aérea directa.

La presentación de la propuesta incluyó también lineamientos de comunicación y marketing a cargo del equipo de Prensa de Comodoro Turismo. La idea es que el plan promocional se transforme en una herramienta colectiva, que reúna a los principales actores del rubro para consolidar una identidad turística común y potenciar la llegada de visitantes durante la temporada primavera-verano.

El encuentro concluyó con la firma de un primer manifiesto de compromiso entre las partes, en el que se acordó avanzar en la definición final de los beneficios y en la pronta implementación de la campaña. Se prevé que la estrategia sea presentada formalmente en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que tendrá lugar en Buenos Aires entre el 27 y el 30 de septiembre.

Desde el sector privado se valoró la apertura del Municipio para trabajar de manera articulada. Los representantes de hoteles, agencias y emprendedores destacaron que la iniciativa puede convertirse en un incentivo clave para enfrentar el actual contexto económico y contribuir al desarrollo local.

Con información de una gacetilla de prensa de Comodoro Turismo.