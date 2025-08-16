Comodoro lanzó un censo de empleados municipales: qué datos buscan y cómo afecta a los trabajadores

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia inició un censo interno de empleados con el objetivo de optimizar la gestión administrativa y actualizar la información del personal.

El operativo, que se extenderá durante un mes con posibilidad de prórroga, busca ordenar la documentación, garantizar la protección de datos y evaluar el perfil profesional de los trabajadores en cada área.

En diálogo con Diario Crónica, el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, explicó que se detectaron datos desactualizados, como domicilios reales y composición familiar, lo que afecta trámites como coberturas de seguros y prestaciones sociales.

“Esto tiene incidencia directa en el trabajador”, afirmó el funcionario. Del petróleo a cultivar hongos orgánicos que tienen el mismo sabor y textura que la carne

La iniciativa forma parte de un plan de fortalecimiento institucional que comenzó en 2023, con la jerarquización de diversas áreas municipales.

Según Bohe, el censo también permitirá conocer el nivel de formación académica actualizado de los agentes, ya que muchos han completado estudios técnicos o universitarios después de su ingreso al municipio, información que hasta ahora no estaba digitalizada.

El secretario de Gobierno remarcó que el éxito del relevamiento depende del compromiso de directores y jefes de área, quienes deben facilitar el proceso.

Hasta el momento, más de 500 empleados ya han participado.

Con esta herramienta, el Municipio busca fortalecer su administración y revalorizar el recurso humano mediante registros precisos y actualizados, mejorando así la eficiencia en la gestión pública.