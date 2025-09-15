La semana comenzó con un amanecer templado en la región. A las 6 de la mañana, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly registraron 11,8°C, superando la mínima prevista de 8°C. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que la temperatura continúe en ascenso y alcance los 19°C durante la tarde, lo que representa una jornada inusualmente cálida para esta época del año.

El cielo permanecerá parcialmente nublado a lo largo del día, pero no se prevén lluvias para este lunes.

La condición que sí se hará sentir será el viento: por la mañana y hacia la noche las ráfagas podrían rondar los 50 a 59 km/h, mientras que por la tarde se intensificarán, con registros que podrían alcanzar hasta 78 km/h, lo que obliga a extremar precauciones en la circulación, especialmente en rutas abiertas.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

Para mañana martes, el SMN anticipa un leve descenso de temperatura, con una mínima de 7°C y una máxima de 17°C. Durante la madrugada existe la probabilidad de lloviznas aisladas, aunque no se esperan precipitaciones significativas. El resto de la jornada se presentará con cielo mayormente nublado y sin presencia de viento, lo que marcará un contraste respecto al inicio de la semana.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

Una histórica cadena de pizzerías desembarca en Chubut por primera vez en la historia

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.