COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Por Rodrigo Gómez) - En la conferencia de Prensa, el ministro de Salud Fabián Puratich confirmó que -en Comodoro Rivadavia- se van a tomar las medidas porque se detectó la ‘circulación comunitaria’ de coronavirus. Oriunda de Comodoro Rivadavia y pediatra como su especialidad de origen, la Dra. Cecilia Vera explicó a ADNSUR las características que esta circulación adquirió en Trelew, la extensión que tuvo, qué actividades se permitieron y cuáles quedaron restringidas o prohibidas.

“Una de las decisiones es que Comodoro Rivadavia sea declarada ciudad con circulación comunitaria debido a la aparición de estos casos que no tienen un enlace epidemiológico claro y -en el caso de Puerto Madryn- se encuentra en análisis epidemiológico para establecer la presencia o no de circulación comunitaria. Tenemos la particularidad de que aparecieron tres casos sin nexo epidemiológico, hay dos más que están en estudios y que seguramente en el día de hoy se podrán confirmar o descartar”, manifestó el ministro de Salud Adrián Puratich en la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

Durante el mes de junio, Adrián Maderna (Intendente de Trelew) decidió no cerrar los comercios porque mantuvo reuniones con los sectores que le hicieron llegar su preocupación por las consecuencias económicas de permanecer con las puertas cerradas.

Otro de los temas fue suspensión de las ‘salidas recreativas’. Mucho menos, se permitieron los ‘encuentros sociales’ –especialmente- entre grupos de 10 familiares. Concretamente, esa autorización estuvo vigente tan sólo un fin de semana y luego se retrotrajo la medida. Además, se volvió a circular con días predeterminados con la terminación (par e impar) en los documentos de identidad y existieron controles más precisos en tal sentido.

Al respecto, la Dra. Cecilia Vera (Coordinadora de Salud de la Municipalidad de Trelew) explicó a ADNSUR que "en su momento, se identificaron cinco focos que no tenían relación y no se pudo determinar la fuente del contagio. Cuando en Trelew surgió la ‘circulación viral comunitaria’, nuestra decisión fundamental fue restringir la circulación por el número de DNI. En los comercios, se pudo continuar con una presencia acotada de personas dentro de los locales, las medidas de sanitización correspondientes, la preservación de las distancias y el uso obligatorio del tapabocas o barbijos. En ese lapso de 28 días durante junio, no hubo salidas recreativas, tampoco reuniones familiares ni actividades deportivas en gimnasios ni siquiera con 10 personas. Se reforzaron los controles y la concientización. Se hizo un estudio epidemiológico en los barrios, en los transportes públicos, en las distribuidoras y en otros comercios”.

“Hubo que esperar 28 días”

“En total tuvimos que esperar 28 días para cubrir los 2 ciclos de 14 días para poder contar con otro panorama. Actualmente -gracias al trabajo del equipo de Salud y el compromiso del vecino- tenemos 23 casos con 22 recuperados y una persona fallecida. Ya tenemos más de 30 días sin casos y la situación se presenta mucho más favorable” precisó la funcionaria municipal.

Volvió el estacionamiento medido a Trelew

“En tanto y en cuanto existan contactos estrechos, pueden aparecer más casos porque pueden existir contactos estrechos con personas contagiadas. No estamos inmunes. Mientras exista de una manera controlada, vamos a poder mantener esta etapa del ‘distanciamiento social’. Hoy se permiten las salidas recreativas y hasta 10 personas en los gimnasios y con los cuidados correspondientes. También, estamos en vías de reactivar el servicio del ‘estacionamiento medido’ y tengo prevista una reunión con los operadores en el terreno”, señaló Vera.

Al ingresar la ciudad en la nueva etapa de Distanciamiento Social Obligatorio, el municipio determinó el reinicio de las actividades del estacionamiento medido en sus horarios habituales de 8 a 12 y de 14 a 18, en sus circuitos habituales, con los mismos costos de 10 pesos la media hora, y 20 la hora.

“Realizamos una capacitación por la mañana y otra por la tarde, contando las recomendaciones y las medidas de higiene y seguridad para que ellos puedan a realizar de una manera segura la actividad”, explicó la titular de la cartera sanitaria del municipio trelewense.

En este sentido, Vera reiteró las medidas de seguridad necesarias: “Debe respetarse el uso correcto del tapaboca, que debe cubrir la nariz y la boca y estar ajustado al mentón, el lavado adecuado de manos, o la utilización adecuada de alcohol en gel, así como mantener el distanciamiento social. La capacitación se realiza -en principio- para los coordinadores, teniendo en cuenta que hay que realizar reuniones con poca presencia, y ellos serán los replicadores a cada uno de los operarios”.

“Le pido un esfuerzo más al pueblo de Comodoro Rivadavia”

“Me llega –profundamente- la situación de Comodoro Rivadavia porque nací allá y tengo familiares y personas queridas en la ciudad. Sigo con mucha atención lo que pasa. Le pido un esfuerzo más al pueblo, paciencia y que comprendan todas las medidas se toman para el cuidado de la salud de todos ellos”, cerró la Dra. Cecilia Vera.

Finalmente, se desarrollaron los paseos de compras durante el último fin de semana y se evalúa la reapertura de la terminal de ómnibus para el tránsito regional y la actividad de las instituciones religiosas en una próxima etapa.