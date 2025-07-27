Comodoro en emergencia: ¿Qué es el PEP, el plan que funciona en cientos de ciudades y es la única solución a la sobrepoblación animal?

Comodoro Rivadavia enfrenta una emergencia histórica: la sobrepoblación de perros y gatos ya supera los límites tolerables. En una ciudad de 200.000 habitantes, el número de animales debería rondar los 100.000, pero la realidad es muy distinta. El abandono, la reproducción descontrolada y la falta de medidas efectivas generan un grave problema sanitario, ambiental y de maltrato.

El tema volvió a ponerse en debate luego del abrazo masivo al Dispensario Canino y la reunión de las animalistas e integrantes de la Red de Políticas Públicas, Nanci Arismendi y Viviana Binder con el secretario de Control Urbano y Operativo del Municipio, Miguel Gómez.

La solución existe y está probada: se llama Programa de Equilibrio Poblacional (PEP)

Creado por la Red de Políticas Públicas de Argentina, este modelo ético, económico y eficaz ya funciona en más de 100 ciudades del país. El PEP combina castraciones masivas, gratuitas y tempranas con educación comunitaria, y es la única forma de reducir el sufrimiento animal y los riesgos para la salud pública.

¿Por qué el PEP es imprescindible en Comodoro?

A pesar de contar con leyes como la Provincial N° I 655 y la Ordenanza Municipal N° 15.776/21, las calles siguen llenas de animales enfermos, víctimas de atropellos o maltrato y crueldad. El problema no se resuelve con medidas aisladas: solo el PEP, aplicado correctamente, puede frenar esta crisis.

Las 6 claves del PEP: ¿cómo funciona?

Para que el programa sea efectivo, debe cumplir con estos principios:

✅ GRATUITO: Eliminar barreras económicas es esencial. Si el vecino debe pagar o demostrar "pobreza", el programa fracasa. La sobrepoblación no la generan los animales en situación de calle (que suelen estar malnutridos y con baja capacidad reproductiva), sino los perros y gatos domiciliados sin castrar. La gratuidad incentiva la participación masiva.

✅ MASIVO: Se debe castrar al 20% de la población animal anual (en Comodoro, unas 20.000 esterilizaciones por año). Menos del 10% solo retrasa el problema. La urgencia exige acción rápida y a gran escala.

✅ SISTEMÁTICO: Sin interrupciones. Turnos ágiles, múltiples vías de comunicación y atención a emergencias (hembras en celo o preñadas). Lo ideal: avanzar hacia un sistema por orden de llegada.

✅ TEMPRANO: La castración debe ser antes del primer celo o alzada (a los 3 meses de edad). Si no, una hembra puede generar 5 crías por camada, perpetuando el problema.

✅ EXTENDIDO: Llegar a todos los barrios con jornadas en sociedades de fomento, escuelas, móviles quirúrgicos y espacios públicos. Sin trabas burocráticas.

✅ NO EXCLUYENTE: Sin discriminación. Atender machos, hembras, mestizos, con o sin tutor, urbanos o rurales. Ignorar a los gatos, por ejemplo, solo desplazará el problema.

Resultados comprobados

Primera fase: Reducción drástica de animales abandonados, colonias felinas, accidentes viales, mordeduras y enfermedades zoonóticas (rabia, leptospirosis, sarna, etc.).

A largo plazo: Equilibrio poblacional y mejora en la calidad de vida de animales y personas.

MODELOS DE FRACASO

Perreras / Dispensarios

Según el programa, este tipo de lugares es un malgasto de recursos que no solo NO soluciona el problema (ya que incide negativamente en la eficiencia del control de reproducción de las especies que debe implementar el Estado), quitando recursos al servicio de castraciones (la solución efectiva y definitiva) sino que empeora aún más la situación día a día.

Transmiten el mensaje “abandonar está bien” al poner un lugar habilitado para eso, naturaliza el abandono.

Instalan el concepto de animal descartable que trasciende inevitablemente los límites del predio definido a tales fines y se traduce en abandonos en todo el territorio.

El Estado educa en la irresponsabilidad y promueven disvalores a partir de los peores ejemplos.

Agravan así el problema en las calles de una localidad donde se ha naturalizado el abandono.

Obturan los resultados de cualquier campaña de cuidado responsable y ordenanza, por la contradicción entre el discurso y la acción del Estado (se pide al ciudadano que haga algo mientras el Estado hace lo contrario)

Representa un malgasto de fondos públicos si está a cargo del Estado, que paga extraordinarias sumas de dinero para mantener un lugar que lejos de resolver, agrava el problema en las calles.

Representa un malgasto y un error en el rol del voluntariado, ya que su función es apoyar las acciones preventivas y educativas del Estado; para que no nazcan más animales que los hogares disponibles, para generar empatía en pos de la disminución de la crueldad, para que el ciudadano construya responsabilidad como reflejo de un Estado responsable, que brinda información, oportunidades y herramientas para resolver un problema sin que el ciudadano o el voluntario deba mendigarlas.

La problemática de sobrepoblación antecede y excede al ciudadano, solo el Estado puede mostrar el camino y brindar las herramientas para la solución

Chipeado

Habiendo fracasado en muchos países, las empresas que los comercializan intentan colocarlos en gobiernos provinciales o municipales desinformados de Argentina.

Cuanto menor es su costo, menor su calidad y mayores los perjuicios, aunque en general todos tienen efectos adversos.

Efectos sobre la salud del animal: se reportan desde tumores alrededor del chip hasta animales desangrados o cuadriplégicos por un error en la colocación, costosas cirugías para salvarles la vida y muertes en procedimiento de implante.

se reportan desde tumores alrededor del chip hasta animales desangrados o cuadriplégicos por un error en la colocación, costosas cirugías para salvarles la vida y muertes en procedimiento de implante. Fallas del funcionamiento: migración dentro del cuerpo, expulsión, falla de las lectoras, fallas del chip, chips repetidos, incompatibilidad entre distintas marcas y lectoras de diferentes ciudades/países, bases de datos incorrectas, registros desactualizados.

migración dentro del cuerpo, expulsión, falla de las lectoras, fallas del chip, chips repetidos, incompatibilidad entre distintas marcas y lectoras de diferentes ciudades/países, bases de datos incorrectas, registros desactualizados. Se han registrado clonaciones de chips y heridas abiertas en animales abandonados por extraerles el chip para evitar ser identificados

en animales abandonados por extraerles el chip para evitar ser identificados Resulta ineficaz para aplicar multas o para el reencuentro con las familias

El chip no es un GPS.

Constituye un malgasto de recursos que deben destinarse a lograr la eficiencia en el control de la reproducción de perros y gatos para prevención del abandono: cada centavo que se destina a chipear es un recurso menos que se destina a controlar la sobrepoblación y lograr Equilibrio Poblacional.

Hospital Público Veterinario como intento de solución

En escenarios de sobrepoblación animal, un Hospital Veterinario le quita presupuesto al servicio de Castraciones Masivas, que es el que realmente soluciona el problema: lograr Equilibrio Poblacional.

que es el que realmente soluciona el problema: lograr Equilibrio Poblacional. La demanda supera ampliamente la capacidad de atención.

Esperas excesivas, falta de turnos, de insumos, de personal.

Las experiencias muestran: cambios de gratuito a bajos costos, y hasta a costos iguales o mayores que los privados, exigencia de certificado de pobreza (violan la Ley penal 23.592 antidiscriminación), interrupción de los servicios o cierres definitivos.

Generan disconformidad y reclamos constantes de la comunidad.

Intentos de convenios con los privados que generan altos costos y malgasto de fondos públicos.

Reducción de las castraciones para desviar presupuestos al hospital.

Aumento de la reproducción, de los abandonos y de la demanda de servicios veterinarios gratuitos.

Solo en las localidades donde se ha logrado el Equilibrio Poblacional de perros y gatos a partir de la implementación correcta y sostenida del programa de castraciones masivas, gratuitas, sistemáticas, tempranas, abarcativas y extendidas, la incorporación progresiva de servicios veterinarios gratuitos ha tenido buenos resultados, sin detrimento del Programa de Equilibrio Poblacional que no puede verse afectado ni reducido.

Políticas de Tenencia Responsable

Apelan a la persecución y coersión, generando rechazo de la comunidad y retrasando la construcción de

responsabilidad.

responsabilidad. Desconocen el origen del problema por lo que no lo abordan eficientemente.

No contemplan la responsabilidad de todos los actores involucrados, siendo el Estado el primer responsable de controlar la reproducción de perros y gatos para lograr y mantener un Equilibrio Poblacional.

Se basan en la ausencia del Estado, y la contradicción entre el discurso y su inacción generan resultados adversos.



Más información sobre el PEP 👇🏾