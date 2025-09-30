La felicidad de no haber contado con el “innombrable” durante el invierno se esfumó más rápido que un asado con viento. Es que, desde el fin de semana, el viento volvió con todo a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, decidido a quedarse y a hacer renegar a más de uno.

Muchos ya se habían ilusionado con las temperaturas más agradables para disfrutar un poco del aire libre… pero no. El viento regresó con ráfagas intensas que arruinan cualquier plan al sol.

Este martes 30 de septiembre rige una alerta amarilla por ráfagas que rondarán los 78 km/h durante la mañana y la noche. Sin embargo, hacia la tarde podrían superar los 97 km/h, así que mejor asegurar macetas, toldos y el buen humor.

En cuanto a las temperaturas, se espera una máxima de 18 °C y una mínima de 8 °C, con cielo parcialmente nublado y sin chances de precipitaciones.

Pero atención, porque mañana, miércoles 1° de octubre, el panorama se pone más bravo: se emitió una alerta naranja por vientos aún más fuertes. La temperatura máxima será de 19 °C y la mínima de 9 °C, con cielo parcialmente nublado.

🟠 ALERTA NARANJA

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un strong alerta naranja por vientos fuertes para la tarde del 1° de octubre.

Se esperan vientos del oeste entre 60 y 70 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 120 km/h.

La zona de cobertura incluye los departamentos de Río Senguer, Sarmiento, Escalante y el sudoeste de Florentino Ameghino.

Las fuertes ráfagas de viento que podrían superar los 100 km/h se harían sentir durante la tarde del miércoles, en la ciudad petrolera y en la villa balnearia.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el jueves 2 se mantendrían vientos fuertes en ambas localidades, aunque la situación habría disminuido en intensidad, por lo que el alerta se reduciría a amarillo. Esto implica persistencia de ráfagas significativas que pueden generar inconvenientes en la movilidad, caída de ramas o daños leves a estructuras livianas, pero con menor probabilidad de fenómenos extremos respecto del día anterior.