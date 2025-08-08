En Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, las temperaturas frescas siguen acompañando en este cierre de semana, con jornadas que, si bien comienzan frescas, van dejando lugar a tardes más agradables. Este viernes 8 de agosto se presenta con un clima estable y sin viento, ideal para actividades al aire libre.

A las 6 de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó una temperatura de 6,8°C y una sensación térmica de 5,9°C. La humedad se mantiene alta, lo que genera un aire fresco en las primeras horas del día, pero con el correr de la mañana el ambiente irá tornándose más templado.

Se espera que la temperatura máxima alcance los 13°C durante la tarde, con un cielo algo nublado que permitirá que el sol se filtre de vez en cuando, generando una sensación más cálida y agradable.

Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

El pronóstico para el fin de semana indica que el sábado 9 de agosto comenzará con una mínima de 8°C y una máxima también de 13°C. El cielo estará parcialmente nublado y se mantendrá la calma en cuanto al viento, lo que hará que las condiciones sean muy estables para la época invernal.

En tanto, para el domingo 10 de agosto se prevé una mínima de 7°C y una máxima de 13°C, nuevamente con cielo parcialmente cubierto y sin presencia de viento significativo. Esta estabilidad permitirá disfrutar de actividades recreativas, salidas familiares o simplemente aprovechar la comodidad de un clima que, sin ser cálido, resulta benigno para el invierno patagónico.

Una camioneta fue arrastrada por la corriente en la costa de Comodoro Rivadavia

En resumen, Comodoro y Rada Tilly cierran la semana con un clima amable, sin sobresaltos y con tardes que, aunque frescas, ofrecen un respiro en medio del invierno. Un fin de semana ideal para salir, caminar por la costa o compartir un mate en la playa sin que el viento sea protagonista.