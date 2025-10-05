Comodoro cerró la 11.ª Expo Industrial con la visita de más de 40.000 personas

Con una asistencia superior a las 40 mil personas, la 11ª Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica de Comodoro Rivadavia concluyó este sábado en el Predio Ferial. El evento marcó un nuevo récord de público y se consolidó como el principal espacio de encuentro productivo de la región patagónica.

Organizada por el Municipio, a través de la Agencia Comodoro Conocimiento, la Expo reunió a más de 130 empresas, universidades, gremios e instituciones del país. Durante cuatro jornadas, se desarrollaron rondas de negocios, charlas temáticas, exposiciones, talleres y actividades abiertas a la comunidad, con foco en los desafíos de la transición energética, la innovación tecnológica y la formación para el empleo.

El presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, sostuvo que la Expo Industrial constituye “una plataforma de desarrollo”, al remarcar la necesidad de construir consensos entre el Estado, el sector privado, los gremios y las universidades para orientar la innovación y la inteligencia artificial hacia la generación de empleo y nuevas oportunidades.

En la misma línea, el gerente ejecutivo de la Agencia, Domingo Squillace, afirmó que el encuentro demuestra la capacidad de la región para “recuperar la industria con acuerdos, agenda pública y tecnología”, destacando el talento y la infraestructura con la que cuenta Comodoro para avanzar en ese camino.

Energía, trabajo e inteligencia artificial

Uno de los bloques más convocantes fue “El futuro de las cuencas convencionales”, donde geólogos, ingenieros y representantes de empresas debatieron sobre los horizontes productivos de la Cuenca del Golfo San Jorge y las estrategias para extender la vida útil de los yacimientos maduros. La jornada concluyó con propuestas para elaborar una Agenda de Reactivación de la Cuenca Convencional.

El sábado se desarrolló el bloque “Hacia un sistema regional de innovación y formación para nuevas competencias laborales”, con la participación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Consejo Federal de Inversiones, economistas y dirigentes sindicales. El debate puso el foco en la necesidad de articular políticas de transición energética que incluyan empleo de calidad y formación profesional.

En paralelo, el bloque de Inteligencia Artificial presentó un acuerdo estratégico entre Comodoro Conocimiento y el Instituto Nacional Argentino de Inteligencia Artificial, orientado a la aplicación de nuevas tecnologías en la industria, el sector público y la educación. El espacio reunió a especialistas que analizaron el impacto de la IA en la producción, la gestión pública y la capacitación laboral.

Espacio para el intercambio y la producción

Las rondas de negocios, tanto generales como inmobiliarias, fueron uno de los puntos más valorados por empresarios y emprendedores. Se concretaron más de 350 reuniones entre 123 empresas, generando oportunidades de inversión, asociatividad y expansión comercial para distintos sectores productivos.

La Expo también ofreció propuestas orientadas al público general. Entre ellas, se destacaron el espacio “Elaborado en Comodoro”, que reunió emprendimientos locales y producción regional; el área de Seguridad Alimentaria, con presentaciones sobre el desarrollo olivícola y degustaciones; y el Núcleo de Ciencia, Tecnología y Educación, que brindó talleres interactivos. Además, la Clínica de Incubación y Aceleración de Negocios ofreció mentorías para emprendedores.

Con información de una gacetilla de prensa de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.