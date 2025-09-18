Comodoro celebró el 215° aniversario de la Independencia de Chile

El acto por el 215° aniversario de la Independencia de Chile se llevó a cabo este jueves por la mañana en la Plaza San Martín de Comodoro Rivadavia.

El intendente Othar Macharashvili estuvo acompañado por el viceintendente Maximiliano Sampaoli y la cónsul de Chile en la ciudad, Daniela Briones, junto a autoridades municipales, representantes de fuerzas militares y de seguridad, comunidades extranjeras y público general.

También participaron la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; la titular de la cartera de Mujer, Género y Diversidad, María Cativa; el director de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el vicerrector de la UNPSJB, Walter Carrizo; y el vicecónsul del Estado Plurinacional de Bolivia, Gonzalo Quenallata Cori, entre otros representantes institucionales y comunitarios.

El acto incluyó un recuerdo histórico sobre la Primera Junta Nacional de Gobierno de la República de Chile, antecedente del proceso de independencia del país vecino, consolidado posteriormente por José de San Martín y Bernardo O’Higgins. La banda “Sargento Mayor Matías Sarmiento” del Regimiento Mecanizado 8 interpretó los himnos nacionales de Argentina y Chile, y las autoridades depositaron ofrendas florales ante el busto del General San Martín.

En su discurso, Macharashvili destacó la importancia de celebrar la fecha junto a la nueva cónsul y remarcó la continuidad en el trabajo conjunto para impulsar oportunidades que beneficien a ciudadanos de ambos países. Por su parte, Sampaoli señaló que la relación con la Región de Aysén se profundiza a través de acciones concretas, como la participación en futuros aniversarios de Coyhaique, fortaleciendo los lazos de cooperación.

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, resaltó que las festividades chilenas forman parte de la tradición cultural de Comodoro Rivadavia y mencionó la firma de un convenio con Coyhaique para la creación de un corredor cultural, que busca consolidar la cooperación entre ambas ciudades.

La cónsul Briones agradeció la presencia de las autoridades y recordó la importancia histórica de San Martín, quien cruzó los Andes junto al ejército chileno y argentino en la lucha por la independencia, subrayando que la fecha refuerza la amistad y colaboración entre ambas naciones. “Debemos sentirnos orgullosos de nuestra relación de fraternidad, que nos permite presentarnos al mundo como un ejemplo de diálogo y respeto. Los invito a seguir construyendo puentes de amistad y colaboración entre naciones hermanas. ¡Viva Argentina y viva Chile!”, concluyó.

La celebración combinó homenajes históricos, discursos de autoridades y actos protocolares que destacan la relación bilateral entre Comodoro Rivadavia y Chile, consolidando vínculos culturales, educativos y sociales que se mantienen desde hace décadas. La ciudad reafirma así su rol como espacio de encuentro y cooperación regional, promoviendo la integración y el respeto mutuo entre pueblos vecinos.

Con información de una gacetilla de prensa de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.