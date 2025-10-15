Comodoro Rivadavia se prepara para vivir una jornada llena de ritmo, energía y solidaridad. Este sábado 18 de octubre se celebrará el Día de los Comerciales, un evento que reúne a bailarines y academias de distintos puntos del país, y que busca celebrar la fecha instaurada hace un año, que reconoce la identidad cultural y el arraigo popular que tiene este estilo en los vecinos de nuestra ciudad

El encuentro se realizará en la Asociación Italiana (Belgrano 845) a partir de las 20 horas, y se extenderá hasta la madrugada. Habrá delegaciones de toda la región patagónica y de otras provincias, en lo que promete ser una gran fiesta de la danza y la comunidad.

“Vamos a tener muchísima gente de diversas academias, tanto de Chubut como de Santa Cruz, y también dos academias que ya llegaron desde la provincia de Buenos Aires, de Arrecifes y Chacabuco”, contó Rafael, uno de los organizadores del evento, en diálogo con ADNSUR.

Argentina tendrá un fin de semana largo de cuatro días en 2025: cuándo será el próximo feriado

El Día de los Comerciales no solo busca celebrar un estilo de baile que ya forma parte de la identidad comodorense, sino también ayudar a quienes más lo necesitan. La entrada será solidaria: se pedirá colaborar con dos alimentos no perecederos, que luego serán donados a merenderos de la ciudad.

“Todo lo que se recaude, como el año pasado, será destinado a los merenderos que tiene Comodoro. Es nuestra forma de agradecer y devolverle algo a la comunidad”, destacó Rafael.

Un encuentro que crece año a año

Santa Cruz detectó más de 500 personas no residentes en el primer día de la ley 90-10: “Tienen que dejar el sueldo acá”

El evento se realiza por segundo año consecutivo, y su crecimiento ha sido notable. En Comodoro actualmente funcionan más de 14 academias de comerciales, y la convocatoria se expande a otras localidades.

“Vienen academias de Santa Cruz —de Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado—, también de Sarmiento, Trelew, Madryn y Rawson. Así que vamos a tener un lindo marco, con muchísima gente de diversos lugares para compartir este segundo aniversario del Día de los Comerciales”, señaló Rafael, entusiasmado.

Aunque resulta difícil calcular cuántas personas practican esta danza en la ciudad, el organizador asegura que cada vez son más quienes se suman: “Es impresionante cómo se está acercando la gente. Hay muchos chicos y también adultos. Es algo que se contagia”.

El impacto de la crisis petrolera: éxodo de familias, miles de propiedades vacías y alquileres en picada

Una danza con raíces locales

Para muchos, el estilo “comercial” ya es parte del ADN cultural de Comodoro. Pero su historia tiene matices y raíces curiosas. Rafael explicó que este género nació en la ciudad en los años 80, cuando un grupo local llamado Alfa mezcló influencias de rock y de música popular estadounidense con ritmos locales.

“El comercial salió directamente de acá, de Comodoro. En su momento se conocían como covers, y después fue evolucionando. Cuando empezaron a llegar bandas de otras provincias, como de La Rioja o Catamarca, trajeron su estilo y eso también influyó. Así se fue formando lo que hoy conocemos como comercial”, relató.

Esa evolución convirtió al comercial en un fenómeno que trasciende generaciones. Es una danza con identidad propia, marcada por la energía, la coordinación y el espíritu festivo.

Demoras en el Paso Fronterizo Cardenal Samoré: hay filas de más de 4 km para cruzar hacia Chile

“No hace falta tener mucha técnica. Cualquiera puede bailar comercial —explicó Rafael—. No es un ritmo difícil. Solo hay que tener ganas, un poco de paciencia y la voluntad de aprender. Lo importante es disfrutarlo”.

Cultura, comunidad y pasión

El sábado, la pista de la Asociación Italiana será testigo de horas de baile, color y emoción, donde las academias mostrarán el trabajo que realizan durante todo el año.

“Es una danza que requiere mucha destreza, velocidad y coordinación, pero sobre todo mucha pasión”, subrayó Rafael, que invita a toda la comunidad a acercarse y ser parte del evento.

Con música, baile y solidaridad, el Día de los Comerciales promete ser una verdadera fiesta popular. Una celebración que demuestra, una vez más, que en Comodoro el ritmo y la unión son parte esencial de su identidad.