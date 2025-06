Comodoro castra solo 30 animales diarios cuando necesita 100: ¿falta de recursos o voluntad política?

Según estudios poblacionales, en ciudades mayores a 10.000 habitantes, existe un animal por cada dos personas. Aplicando esta ratio al último censo de Comodoro Rivadavia (220.000 habitantes), la población animal estimada sería de 110.000 perros y gatos.

Esta cifra pone en evidencia la gravedad de la sobrepoblación de perros y gatos, una problemática histórica en la ciudad que trae consecuencias visibles y gravísimas tanto para la salud animal, humana como ambiental.

A pesar de que existen herramientas legales —como la Ley Provincial N° I 655 y la Ordenanza Municipal N° 15.776/21—, el problema no se detiene: los barrios de la ciudad siguen llenos de animales abandonados, los casos de maltrato y crueldad van en aumento, y muchos perros y gatos mueren enfermos o atropellados en las calles.

Sin embargo, la solución está sobre la mesa y se llama Programa de Equilibrio Poblacional (PEP), un servicio público ético, eficaz, económico y educativo. El PEP fue creado por especialistas de todo el país y funciona en más de 100 ciudades del país. El plan propone: castraciones masivas, gratuitas, sistemáticas, extendidas, no excluyentes y a edad temprana.

Está comprobado que, si se implementa de forma sostenida en el tiempo, el PEP logra reducir la sobrepoblación animal a mediano y largo plazo. Pese a la existencia de esta solución integral, el Municipio de Comodoro Rivadavia desoye los reclamos y mantiene un servicio de castraciones deficiente: solo castran a 30 animales, no hay un plan masivo, extendido y sistemático de esterilizaciones, tampoco hay campañas sólidas de cuidado responsable y las consecuencias son peligrosísimas: enfermedades zoonóticas (como rabia o leptospirosis) contaminación ambiental (como parásitos en los espacios públicos) y sufrimiento animal crónico.

Ante este panorama, la médica, animalista e integrante de la Red de Políticas Públicas, Virginia Paredes, analizó el problema y planteó soluciones concretas a partir de la implementación del PEP que permite a los municipios reconvertir el presupuesto y optimizar los recursos con los que cuenta para brindar un servicio de castración acorde a la sobrepoblación animal.

¿Qué es la Red de Políticas Públicas, cuál es tu rol ahí y de qué se trata el PEP?

La Red de Políticas Públicas es una organización nacional que se enfoca en el control de la sobrepoblación de perros y gatos, y en las consecuencias de esta problemática para la salud pública humana, animal y ambiental. Hace más de 30 años, la red viene impulsando el Programa de Equilibrio Poblacional (PEP), una estrategia integral que busca soluciones sostenibles y éticas para combatir este problema. Se trata de una propuesta basada en la ciencia, en la educación y en políticas públicas coordinadas. Desde la red se asesora a municipios y comunas en la implementación de este programa.

La clave está en cumplir con las seis características que propone el Programa para lograr resultados comprobados y garantizados. El servicio municipal de castraciones debe ser: gratuito, masivo, sistemático, extendido, no excluyente y a edad temprana, a la vez que debe ser acompañado por una fuerte difusión masiva y la comunicación de la información adecuada para cumplir su importante rol educativo.

Una vez implementado el Programa, en la primera fase, se reducen notablemente las consecuencias de la sobrepoblación de perros y gatos: animales abandonados, perros en situación de calle, colonias de gatos, accidentes de tránsito, mordeduras y contagio de enfermedades zoonóticas (parásitos, hongos, sarna, rabia, leptospirosis, leishmaniasis, brucelosis, entre otras). Si el plan se sostiene en el tiempo, la problemática se resuelve completamente.

Hoy hay más de 100 municipios en todo el país que lo aplican y han logrado controlar su sobrepoblación animal, como por ejemplo Rada Tilly. El municipio vecino aplica el Programa de Equilibrio Poblacional: castran a demanda, es decir, vos vas con tu animal en ayunas y te lo castran. Además, castran sábado de por medio, castran a perras preñadas, en celo, y castran y vacunan en el momento.

¿Y cómo se logró implementar este programa en Rada Tilly?

Rada Tilly implementó este programa gracias a la comunidad proteccionista muy sólida que empezó a pedirlo. En Rada Tilly antes había jaulas y la municipalidad levantaba a los perros y los encerraba ahí: el lunes no había ningún perro. Esas jaulas se tiraron abajo. El proceso fue lento, pero fue un cambio progresivo para llegar al ideal de hoy: hoy vas a Rada Tilly y no encontrás perros en las calles; si te encontrás con uno, está individualizado y es un perro comunitario que no encontró familia o es una familia que todavía tiene este pensamiento de soltarlo, pero es un perro que está individualizado. En Comodoro, vos vas a cualquier cuadra y no conocés a los perros porque son muchísimos y se van moviendo.

¿Este plan está creado por especialistas, cierto? Y cómo funciona…

Sí, y no solo veterinarios; también hay educadores, psicólogos, abogados, médicos, voluntarios, de todo. Yo integro la comisión encargada de la difusión del PEP. A través de Zoom, una vez por mes, explicamos de qué se trata y despejamos las dudas de los asistentes. Todo el trabajo de la Red es ad honorem.

Hoy en día, la red funciona a través de convenios. Por ejemplo, si el intendente de Comodoro firmara un convenio con la red, en ese mismo instante, la red empieza a asesorar al municipio en todas sus partes para que se cumpla el plan de equilibrio poblacional. La red brinda asesoramiento integral en todas las áreas necesarias —administrativas, legales, comunicacionales y profesionales— para que el municipio logre controlar la sobrepoblación animal.

Considerando que el plan propone castraciones masivas, ¿cuántos animales se necesitan castrar en Comodoro para comenzar a combatir la sobrepoblación animal?

Comodoro necesita castrar 100 animales por día. Según estudios realizados, el 'número de oro' debería ser equivalente al 20% de la población animal anual en la zona. Con los dos veterinarios municipales, si estuvieran capacitados, se podría hacer; sin embargo, hoy eso no pasa. Cada uno castra 15. Es decir, castran 30 animales por día como máximo. Con este número, siempre gana la carrera la reproducción antes que las castraciones. Y no lo hacen porque no hay voluntad política.

En Comodoro, que es una de las ciudades más grandes en extensión de ejido urbano del país, se necesitarían cuatro puestos de castración. Hoy solo hay uno. Hasta noviembre del año 2022 había dos puestos de castración: uno en zona norte y otro en zona sur; sin embargo, luego se sacó por la llegada de las vacaciones, así lo dijo el entonces director de Veterinaria, Juan Roa, en una entrevista radial, donde además aseguró que en marzo volvía ese puesto; sin embargo, eso nunca sucedió.

Comodoro necesita, por lo menos, un servicio que esté fijo en un lugar y tres puestos itinerantes. Hoy el servicio de castración está 15 días, por ejemplo, en Laprida y el resto de la ciudad queda desprovisto de servicio. No es extendido.

¿Existen datos oficiales sobre la cantidad de animales en situación de calle en Comodoro?

No, y no hay que hacer censos; los censos son inútiles. Vos no podés censar un perro de la calle que, a las dos horas, lo tenés en otra cuadra y no sabés si lo censaste o no. Entonces, los censos son una pérdida de tiempo y de recursos que se pueden usar, justamente, en castraciones. Hay estudios que se hicieron en Rosario y en Buenos Aires donde se tomaron poblaciones de muestra y se llegó a la conclusión de que, en poblaciones de más de 10.000 habitantes, como en Comodoro, hay un animal cada dos personas.

Según el último censo, en Comodoro Rivadavia hay 220.000 habitantes, es decir, habría 110.000 animales. El PEP dice que hay que castrar el 20% de la población animal por año; eso nos da un número de 100 por día. Sin embargo, actualmente se castran 30.

Comodoro tiene el recurso físico, tiene el recurso humano, tiene el recurso económico; solo le falta la decisión política de querer hacerlo, de querer solucionarlo.

Según lo establecido, el Programa de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos (PEP) requiere seis pilares fundamentales para su efectividad. ¿Podrías detallar en qué consiste cada uno de estos componentes y, en comparación, cuáles de ellos no están siendo implementados adecuadamente por el servicio de castración municipal de Comodoro?

Sí, el PEP tiene seis características que garantizan su funcionamiento de forma correcta y eficaz. Se plantea que el servicio municipal de castraciones debe ser: gratuito, masivo, sistemático, extendido, no excluyente y a edad temprana.

🆗 Gratuito: significa que las castraciones deben ser sin costo para los tutores. Este es el único ítem que cumple el municipio.

🆗 Masivo: debe realizarse en gran escala, con altos números de cirugías por día/semana. Ya dijimos que en Comodoro se están haciendo 30 castraciones, cuando necesitamos 100.

🆗 Sistemático: el plan debe ser sostenido en el tiempo para garantizar continuidad y eficiencia. Con un facil acceso a la poblacion para sacar turno por todos los medios posibles.

🆗 Extendido: hay que cubrir todo el territorio municipal (urbano/rural), llegando a todas las zonas. Significa que todos los habitantes tienen que tener acceso al servicio. Hay ciudades del país donde el servicio se acerca al vecino y le dice: "Me llevo a sus animales, se los castro y se los devuelvo". Eso es acercarse, que el Estado se acerque a la población. Eso es ser abarcar todo y ser esta característica que es la extensiva.

🆗 No excluyente: Este ítem significa no rechazar a ningún animal bajo ninguna circunstancia. Acá en Comodoro eso no se cumple: no se castran perros de menos de 5 kg, no se castra a perros ni a gatos de cara chata como bulldog francés, bóxer, pequinés, gatos persas, etc. porque dicen que tienen más riesgo. No se castran animales gordos ni flacos, no se castran animales con garrapatas. Parece que tenés que tener el perro perfecto para que te lo castren.

🆗 A edad temprana: Es decir, se debe castrar antes del primer celo (a los 4 meses). Castrar a un animal antes del primer celo es más seguro y eficiente. Los órganos reproductivos son más pequeños a temprana edad. Esto hace que la cirugía sea más rápida, con menos sangrado y menor riesgo quirúrgico. Es un mito que haya que esperar al primer celo; de hecho, castrar tarde aumenta las complicaciones (como hemorragias o infecciones) y eleva el riesgo de camadas no deseadas. Lo ideal es operar temprano: así se previenen problemas de salud y se evita contribuir a la sobrepoblación.

Las castraciones tempranas se llaman “cirugías blancas” porque casi no sangran. No es lo mismo castrar un cachorro de 4 meses que una perra de cuatro años, que ya tuvo celos y que quizás ya tuvo cachorros. Acá, para castrar un animal en celo, te hacen firmar un formulario enorme que dice, en todos los ítems, que se te puede morir. Entonces, te volvés con tu animal a tu casa porque no queres que cora riesgo de muerte, dejás a la perra en el patio, se escapa o entroun perro macho y la preñó. Deben castrar en celo sin excepciones, deben castrar a todos los animales que se presentan en el servicio. No pueden excluir a nadie. Eso es falta de capacitación.

A este punto quería llegar, ¿qué sucede con las perras o gatas preñadas? Tengo entendido que el municipio no castra a embarazadas cuando técnicamente es posible

En nuestra ciudad, la Ordenanza Municipal Nº 15.776/21 dice: "castrar preñadas según criterio profesional". Es como la objeción de conciencia del aborto en las mujeres. Lamentablemente, los profesionales no están de acuerdo con castrar perras ni gatas preñadas. Entonces, no se castra ninguna. Quizás desconocen la ley provincial N° 655, que dice que sí hay que castrar preñadas y, por lo que tengo entendido, una ley provincial es más que una ordenanza.

Como mucha gente no conoce la ley provincial, no reclaman. Pero la Municipalidad es la que está en falta y colabora con la sobrepoblación, no cumpliendo ninguna de estas características: rechazando a la gente, rechazando animales y no castrando antes del primer celo.

¿Considerás que falta capacitación por parte de los veterinarios de la Municipalidad?

Sí, claro. En los municipios donde se aplica el PEP y los profesionales están capacitados, son capaces de castrar 50 animales en una mañana o una tarde, con un equipo de 5 personas, donde cada uno tiene un rol específico en el procedimiento. Esto se llama “castrar a ritmo de campaña”. Es castrar rápido, bien y sin rechazar a nadie. ¿Es posible? Sí, es posible y hay un montón de municipios que lo hacen. Y los animales no corren riesgo de salud.

¿Por qué, entonces, si este plan funciona y está comprobado científicamente, no se implementa en Comodoro? Y, respecto a la ordenanza local de control poblacional de perros y gatos, ¿considerás que se está cumpliendo?

Porque no hay decisión política. Yo hace dos años que estoy pidiendo una reunión con el intendente Othar Macharashvili y no la consigo. He hablado con sus funcionarios, con todos los concejales, oficialistas y opositores y no es posible que el intendente me dé una reunión para hablar de esto. Entonces, desde que yo tengo esa negativa, no puedo accionar porque el único que tiene la decisión de hacerlo es él. Y no es un tema de “si te gustan o no los animales”: La sobrepoblación es un problema de salud pública. La Organización Mundial dice que la salud es: humana, animal y ambiental. Y cuando una está alterada, se alteran las otras dos.

Por otra parte, la Ordenanza Municipal Nº 15.776/21 no se está cumpliendo. El artículo 14 crea un puesto, el de coordinador de gestión política. Ese puesto está ocupado por una persona de planta municipal. Hay que ir a hablar con él y preguntarle por qué no se cumple la ordenanza. La ordenanza tiene algunas cosas buenas y otras cosas muy malas, como la parte de tenencia responsable, de perro peligroso y de poner multas. Eso está demostrado que no sirve. Ningún método persecutorio sirve. Si un perro se escapa y multan al tutor, ¿qué puede hacer esta persona? Lo va a abandonar a Caleta Córdova, a Rada Tilly o directamente lo mata, porque ese perro le está “trayendo problemas”. Las multas aumentan este tipo de prácticas y no educan a nadie.

Teniendo en cuenta que la salud es humana, animal y ambiental, ¿cuáles son las principales consecuencias de la sobrepoblación de perros y gatos en Comodoro?

Hay muchas. Una de ellas son las enfermedades zoonóticas, que se transmiten a los humanos. Una de las más graves es la rabia, que es mortal. En Argentina hay una Ley Antirrábica que dice que el Estado tiene la obligación de garantizar la vacunación gratuita y masiva contra la rabia a todos los perros y gatos. Esto implica: distribuir vacunas en todos los municipios, hacer campañas obligatorias anuales, accesibles y sin exclusiones, y que haya un control activo para asegurar que ningún animal quede sin vacunar, ya que es un tema de salud pública.

La OMS y la OPS dicen que un país tiene la rabia controlada cuando tiene el 80% de su población animal vacunada. Entonces, volviendo a los datos en Comodoro Rivadavia: con una población animal estimada de 110.000 animales y siendo la aplicación actual de 150 vacunas mensuales (1.800 anuales), esto es totalmente insuficiente, ya que representa solo el 1,6% de la población animal vacunada anualmente. Estamos muy lejos de tener controlada la rabia.

Para cumplir con el objetivo mínimo de control, se requerirían al menos 88.000 dosis anuales (80% de 110.000), implementando una estrategia masiva que priorice a los animales en situación de calle. Y la mejor oportunidad para vacunar a un animal es en el mismo acto de la castración. Hay varios pedidos de informe de los concejales que demuestran estos datos específicos.

Los casos de mordeduras son un problema recurrente en Comodoro. Desde tu perspectiva ¿existe una relación directa entre la sobrepoblación de perros y el aumento de estos incidentes? ¿Qué otros factores entran en juego?

Por lo general, los perros que muerden no son los que están en situación de calle. El perro en situación de calle suele ser un perro bueno, que se te acerca para que le des comida o un mimo. Contrariamente a lo que se piensa, el perro en situación de calle no suele ser agresivo.

Hay estadísticas y estudios científicos que dicen que más del 80% de los perros mordedores son perros que tienen familia y están sin castrar. Por lo general, son perros que están atados las 24 horas. El año pasado hubo un caso de una señora que fue atacada en las piernas y, al día de hoy, esa mujer sigue en rehabilitación. Por mucho tiempo, esa señora no pudo salir a trabajar, no pudo llevar el pan a la casa. Entonces, esto no es una cuestión solo de perros; esto es una cuestión de salud pública.

La mayoría de los perros que son “problemáticos” son perros que tienen familia. Son los llamados “semidomiciliados.” Es decir, el tutor lo suelta a las 8 de la mañana y vuelve a las 8 de la noche. Está 12 horas en la calle y sin castrar. Es el que se reproduce, el que se pelea, el que corre los autos, las motos, la bicicleta, el que muerde. Después están los perros “domiciliados” que tienen familia y viven adentro del patio o la casa. Y luego tienes “el perro de la calle,” que vive aproximadamente 3 o 4 años por todo lo que sufre viviendo en la calle.

Otra de las principales consecuencias de la sobrepoblación animal son los parásitos…

Sí, desde el año 2016, Comodoro Rivadavia cuenta con una ordenanza de emergencia parasitaria que dice que todos los espacios públicos están parasitados por las heces de los perros y gatos. Esto surge a partir de estudios científicos realizados por la bioquímica y docente universitaria Claudia Torrecillas.

Ella hizo dos estudios: uno en el Stella Maris y otro en Caleta Córdova. Claudia juntó heces de perros en espacios públicos de estos dos barrios y las analizó. ¿A qué conclusión llegó? Más del 80% de las muestras tomadas estaban parasitadas y más del 60% tenían más de dos parásitos distintos. Entonces, el ambiente también está incluido en esto. Y vuelvo al concepto de la OMS: la salud es humana, animal y ambiental; o sea, se altera una y se alteran todas.

En 2020, la Sociedad Argentina de Pediatría publicó un consenso multidisciplinario titulado “Los niños y las mascotas”, elaborado por más de 30 especialistas: pediatras, veterinarios, epidemiólogos, etólogos, infectólogos. Mas de la mitad de los niños analizados presentan parasitosis transmitidas por contacto con animales. Estos parásitos —principalmente zoonóticos— se “comen” los nutrientes de los chicos y comprometen su desarrollo físico y cognitivo.

Entonces vuelvo con lo mismo: esto no es solo un problema de perros en la calle, sino de salud pública. La misma Sociedad Argentina de Pediatría en este consenso concluye diciendo que recomiendan que todos los municipios apliquen un programa de equilibrio poblacional de perros y gatos para disminuir la sobrepoblación y que los chicos no padezcan las consecuencias, o sea, no es que lo decimos “las locas de los perros”, lo dicen profesionales, personas capacitada y que está estudiando este tema hace más de 30 años.

Frente a las graves consecuencias de la sobrepoblación animal, en redes sociales resurge cada tanto la idea de la eutanasia como 'solución definitiva'. ¿Qué pensás sobre estos discursos y por qué realmente no es la solución para resolver el problema de fondo?

Comodoro ya tuvo ese método y no funcionó. Y parte del problema de la sobrepoblación animal que tenemos hoy, es por haber aplicado esa mala política. Ya está demostrado que eso no sirve. Además, en la Ley Provincial N° 655 en su segundo artículo dice que Chubut es territorio no eutanasico, o sea está totalmente prohibido como método de control poblacional. La perrera es ilegal.

Definitivamente la eutanasia no es solución para la sobrepoblación animal porque actúa sobre el síntoma (los animales ya nacidos) y no sobre la causa (reproducción descontrolada). Es éticamente inviable, económicamente insostenible (requiere sacrificios masivos recurrentes) y no reduce el número de nuevos animales abandonados.

La evidencia científica demuestra que solo los programas de castración masiva, temprana y gratuita, junto con educación ciudadana, logran reducir la población a largo plazo. Además, la eutanasia sistemática genera un impacto negativo en el bienestar comunitario y desvía recursos que podrían destinarse a políticas preventivas de salud pública.

En este sentido, ¿creés que falta mayor educación sobre cuidado responsable de animales?

Sí, está demostrado que perseguir a la gente no sirve, lo que hay que hacer es educarla. La educación que propone la Red de Políticas Públicas se llama “Educación por inmersión”, es decir, dentro del mismo servicio de castración. Mientras están esperando que castren a tu animal, hay una persona que está dando una charla explicando todos los beneficios. Ahí entendés todo lo que estás haciendo por tu animal: le estás evitando un cáncer de mama, un cáncer de testículos, estás evitando que se te escape, que muerda, que se pelee, que orine por todos lados, que rompa bolsas de basura, etc. Hay una persona que te está diciendo, “Gracias por venir a castrar a tu animal”.

Ese vecino sale de ahí con su animal castrado, bien, rápido, sin problemas, despierto; sale con su animal en excelentes condiciones y le va a comentar al vecino de al lado. Así se genera conciencia. Está demostrado que la gente responde bien cuando el Estado trabaja bien. En Comodoro no hay un servicio acorde que responda a la demanda y mucha gente queda afuera. Esa misma persona que un día rechazan con su animal, después no puede volver o no tiene los recursos para trasladarse. Pero tampoco se puede condenar a esa gente. Primero, porque no recibe la educación que tiene que brindar el Estado y segundo, porque no hay un servicio accesible.

Es insostenible quedarse con 10 cachorros. Hay otra estadística que dice que de diez cachorros que nacen, nueve van a la calle y solo uno consigue familia en estos contextos de sobrepoblación. Esos nueve que van a la calle, si no encuentran una proteccionista que los castre, se siguen reproduciendo. Y tampoco hay tanto proteccionismo para hacerse cargo de los más de 100.000 animales que hay en la calle.

En Comodoro tenemos una comunidad proteccionista muy valiosa que lleva a castrar todo animal que se cruza y promueve la castración. Pero por más que tengan la mejor intención, jamás van a poder abarcar toda la ciudad como sí el Estado tiene las herramientas y recursos para hacerlo.

Justamente quería meterme en este tema: Los casos de maltrato y crueldad animal, que son cada vez más en Comodoro. ¿Cómo está actuando la justicia a partir de la creación de la Fiscalía Especializada?

El procurador de Chubut creó una Fiscalía Especializada en maltrato y crueldad animal que comenzó a funcionar en Comodoro Rivadavia el 1° de marzo de este año. El fiscal Juan Carlos Caperochipi fue designado a cargo de las investigaciones. Las denuncias se pueden realizar en la comisaría más cercana al hecho y, excepcionalmente, en la Fiscalía.

A partir del asesinato de Barbie, hubo toda una ola de denuncias y después decayó porque en las comisarías no estaban recibiendo. Ahora, con esta creación, nosotros tenemos esperanzas de que todo funcione mucho mejor.

Cabe recordar que, en Comodoro Rivadavia, los casos más resonantes de maltrato y crueldad animal fueron los de: Barbie, Duque y Canela. Barbie era una perra comunitaria que fue asesinada por apuñalamiento en Km. 3; Duque murió por inanición y congelamiento, y Canela fue rescatada de una casa en el barrio Pietrobelli en estado de abandono y desnutrición, junto a sus seis cachorros.

Por otra parte, a nivel nacional estamos pidiendo la modificación de la ley N° 14.346 de Protección Animal, que fue sancionada en el año 1954 y establece penas de prisión de 15 días a 1 año para quien cometa actos de maltrato o crueldad contra los animales.

Con esta ley, nadie va preso.

Los maltratadores terminan siempre con una suspensión del juicio a prueba (probation), como pasó aquí con los casos de Duque y Canela. El agresor de Duque terminó pagando 80 kilos de alimento al Dispensario Municipal (que son cuatro bolsas), realizando un curso de cuidado responsable y tuvo que presentarse en la Fiscalía cada cierto tiempo por haber dejado morir a su perro en el patio.

Hubo varias reuniones para intentar modificar esta ley nacional 14.346 y se trató en comisiones de diputados, pero no se avanzó. En esta modificación, pedimos que las penas sean severas y que se incorporen ciertos delitos, como por ejemplo el abuso sexual a los animales.

Hay que aclarar que las leyes provinciales no pueden ser penales; una ley provincial no manda a nadie preso, no es delito. Siempre va a ser contravención. En Chubut tenemos una ley que es la N° 683 de maltrato animal, que se modificó hace poco, aumentando las penas. Estas penas son multas. Es una muy buena ley la 683, pero lamentablemente es provincial, y nadie va preso.

El maltrato y la crueldad son delitos penales. ¿Cómo denunciar estos casos en Comodoro? el paso a paso

Ante un caso de maltrato y/o crueldad animal, la persona debe realizar la denuncia en la comisaría del barrio donde se está produciendo el maltrato animal o excepcionalmente en Fiscalia. Luego de eso, la policía va a constatar esa denuncia. Se acerca al domicilio y si ve que es cierto, a los 5 días hábiles esa denuncia tiene que haber pasado a fiscalía. Una vez en fiscalía empieza el curso legal y ahí se clasifica si es delito penal o si es contravención.

Entonces, el caso pasa a un juez penal o a un juez de paz, y ahí sigue su curso. Por ahora, las denuncias no son anónimas y se hacen de manera presencial. A veces mucha gente no quiere denunciar porque son sus mismos vecinos los maltratadores. Una alternativa que la puede realizar un amigo, un familiar o conocido que viva lejos de ese barrio y que no lo conozca al agresor.

Otra cosa importante: no hace falta llevar pruebas, no es que tenés que tener un video o una foto del maltrato (si lo tenés, mejor) pero con que denuncies que se está cometiendo un delito en un lugar, es suficiente. Y la policía tiene que estar capacitada para recibir una denuncia así porque se trata de delitos penales.

Por último, quisiera consultarte sobre el Dispensario Canino Municipal: ¿cómo está funcionando y en qué condiciones están los perros?

Es un tema preocupante. El dispensario es un lugar aislado, helado, donde los perros están en jaulas de cemento al aire libre, donde les pega de lleno el viento. Nosotros vimos como baldean las jaulas con los perros adentro en invierno. Hoy en día hay un solo empleado que cumple su horario municipal. Los perros están solos todo el día. Tampoco les dan posibilidad de adopción porque no los muestran, no los difunden. Cada tanto suben alguna foto a Perros Sanos usando las mismas imágenes de hace un montón de años.

Podrían hacer una campaña de adopción un poco más llamativa para que esos perros salgan de ahí y consigan familia. Desde la dirección de veterinaria no dejan que esos perros sean adoptados. La gente en Comodoro adopta. En un contexto de sobrepoblación es muy difícil, pero es posible.

No quiero dejar pasar el caso de Rubio, un perro de kilómetro 14, que estaba en la calle y los vecinos amenazaban con hacerlo desaparecer porque “molestaba”. Entonces, una proteccionista pidió ayuda a la directora de Veterinaria, Josefina Ferreyra, y lo trasladaron al dispensario. Según Ferreyra, Rubio rompió las cerraduras de las jaulas y decidió soltarlo, dejándolo en la calle. Al otro día, una jauría lo mató en la puerta del dispensario. Ella incumplió su deber de funcionaria pública, porque si es responsable del dispensario, es responsable de la vida de esos animales. Esos perros ni siquiera están a salvo adentro del dispensario.

La dirección de veterinaria sabe lo que tiene que hacer, sabe que con el Programa de Equilibrio Poblacional disminuyen los nacimientos y, por ende, la sobrepoblación animal. Sí o sí, es urgente esta política pública; y no es una solución inmediata, no existen las soluciones rápidas, sino sostenidas en el tiempo. El equilibrio significa que cada animal que nace tenga posibilidad de tener una familia.

Aparte, este es un programa barato. Una castración hecha por un profesional capacitado tiene un valor de 2 dólares. Entonces, si vos tenés que castrar 100 animales por día a 2 dólares por castración, son 200 dólares por dia. Es una política pública económica para el municipio y que tiene mucho rédito político.