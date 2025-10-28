Este martes, el gerente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, mantuvo una reunión con concejales para profundizar sobre el proyecto de ordenanza que establece la bajada en la costanera para embarcaciones de prestadores turísticos dedicados a excursiones náuticas.

El objetivo es claro y ambicioso: captar hasta 30.000 turistas anuales a mediano plazo, posicionando a Comodoro Rivadavia como un destino emergente para el turismo de avistaje marítimo.

EL PROYECTO Y SU IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL

“Estamos hablando de embarcaciones de prestadores turísticos que llevarán visitantes a excursiones promocionadas actualmente, actividades que generan gran expectativa para el futuro turístico de la ciudad”, detalló.

La iniciativa contempla la creación de un espacio específico donde las embarcaciones podrán operar con comodidad y seguridad, lo cual incluye también la logística del servicio y la provisión de servicios complementarios a turistas, como un centro de informes y vestuarios, que ya se encuentran en desarrollo.

UNA APUESTA AL TURISMO NÁUTICO CON POTENCIAL ECONÓMICO

La ordenanza, que será sometida a votación este miércoles en la sesión legislativa, representa un paso fundamental para solidificar el turismo marítimo en Comodoro Rivadavia, un sector que comenzó a germinar con la presencia de los primeros prestadores autorizados.

Actualmente, se cuenta con unos cinco prestadores turísticos náuticos, entre ellos uno vinculado a un museo, que estarán operativos desde este verano, marcando un hito histórico para la ciudad petrolera que busca diversificar su oferta económica y turística.

“Este es un primer paso para lo que queremos que sea una actividad pujante, con un impacto económico positivo para nuestra ciudad”, afirmó Carrasco, destacando que este proyecto no solo generará opciones de entretenimiento para los visitantes, sino que será un motor para la actividad económica local, con fuerte vinculación a la hotelería, gastronomía y servicios relacionados.

LA UBICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA COSTANERA Y FUTURAS INFRAESTRUCTURAS

El proyecto se centra en la costanera como único punto inicial para la bajada autorizada de embarcaciones. Aunque en algún momento se evaluó la posibilidad de desarrollar una marina turística en Caleta Córdova, la prioridad es avanzar paso a paso, consolidando primero esta primera bajada para crear base sólida sobre la cual desarrollar futuras infraestructuras portuarias.

El plan estratégico del área turística contempla a mediano y largo plazo la construcción de dos marinas deportivas, lo que potenciará aún más la actividad náutica en diferentes puntos de la ciudad.

Carrasco también puntualizó que la ciudad vecina de Rada Tilly cuenta con su propio espacio de bajada, sumando un atractivo complementario para la región en términos de excursiones marítimas y avistaje.

UNA OPORTUNIDAD PARA EL AVISTAJE DE BALLENAS SEI, UN NUEVO ATRACTIVO DE COMODORO

En relación con el avistaje de ballenas, una actividad reconocida mundialmente en otros puntos de Chubut, como Puerto Madryn y la Península Valdés, Carrasco destacó la oportunidad que representa para Comodoro Rivadavia la presencia de la ballena sei, especie diferente a la ballena franca austral que predomina en otras zonas.

“La gran ventaja es que las temporadas de avistaje de ballena sei y ballena franca son completamente opuestas, por lo que nuestros visitantes podrán disfrutar de avistajes durante todo el año en la provincia”, explicó, subrayando que este factor diversifica y fortalece la oferta turística marítima provincial.

En cuanto a la temporada turística, Eduardo Carrasco manifestó que, tras la aprobación, el espacio será utilizado de inmediato dado que la costanera representa un lugar natural para la bajada de embarcaciones y no requiere de infraestructura adicional para comenzar la operación. Actualmente, algunas excursiones ya están en marcha los fines de semana, pero la intención es que la actividad se desarrolle todos los días del año.

Para este verano, se presentó un paquete turístico que combina avistajes con otras actividades como excursiones 4x4, stand-up paddle, vuelos aéreos y senderismo. “Estamos preparados para recibir turismo y contamos con emprendedores que han apostado por hacer del turismo una fuente de ingreso estable", afirmó.

EL TURISMO COMO MOTOR ECONÓMICO DE COMODORO A PESAR DE LA COYUNTURA NACIONAL

Reconociendo la complejidad del contexto económico nacional, donde el turismo ha sido afectado por la situación financiera y la subida de costos en Argentina, Carrasco aseguró que el sector local continúa trabajando con firmeza para atraer visitantes y posicionar a Comodoro como un destino turístico competitivo.

“Instalar un destino turístico en una ciudad petrolera no es cosa de un día para otro. Hace seis años empezamos con prácticamente nada y hoy ya contamos con alrededor de 10 prestadores y emprendedores dedicados exclusivamente al turismo,” apuntó.

Los nuevos prestadores náuticos comenzarán a operar este verano, lo que permitirá medir el impacto real y la evolución de esta actividad. Se espera que en los próximos años el turismo náutico se consolide, impulsando no solo la economía local sino también la generación de empleo y el desarrollo de infraestructura relacionada.