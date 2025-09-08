Comodoro Rivadavia y Rada Tilly inician la semana con una jornada de clima agradable. Para este lunes se prevé una temperatura máxima de 15 °C y una mínima de 6 °C. A las 6 de la mañana, la ciudad ya registraba 7,3 °C, con cielo cubierto y una humedad del 66%.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque sin probabilidades de precipitaciones para la región. El viento será protagonista durante la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h, mientras que por la tarde la intensidad disminuirá levemente, con ráfagas que no superarían los 50 km/h.

Para el martes 9, se anuncia un leve descenso de la temperatura, con una máxima de 12 °C y una mínima de 6 °C. Durante la mañana se espera la presencia de neblina que podría reducir la visibilidad, y hacia la tarde aumentará la probabilidad de lluvias aisladas.

En cuanto al viento, se intensificará en horas de la tarde con ráfagas cercanas a los 50 km/h, y hacia la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 69 km/h.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.