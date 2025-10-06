El comienzo de semana en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly llega con un respiro climático tras jornadas ventosas. A las 6 de la mañana de este lunes, la temperatura ya marcaba 7,8 °C, superando la mínima pronosticada de 7 °C, mientras que la sensación térmica era de 3,5 °C.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 18 °C en horas de la tarde, con un cielo parcialmente nublado y sin previsiones de lluvias para la región.

Si bien el viento estará presente, no se emitieron alertas vigentes. Las ráfagas no superarían los 69 km/h, lo que representa condiciones más estables respecto de semanas anteriores, marcadas por intensas ráfagas.

PRONÓSTICO
SMN
Para mañana martes, se espera una jornada similar: las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10 °C y una máxima de 20 °C, con cielo mayormente nublado y viento moderado. Las ráfagas podrían rondar los 69 km/h durante la mañana y aumentar hasta 78 km/h por la tarde, aunque sin activar alertas meteorológicas.

PRONÓSTICO EXTENDIDO

En tanto, en la zona del Valle y la costa norte chubutense, el pronóstico también anticipa buenas condiciones. En Rawson, la jornada del lunes tendrá temperaturas entre 7 °C y 20 °C, cielo algo nublado y sin lluvias previstas. El viento soplará del sector oeste con ráfagas moderadas, sin superar los 60 km/h.

Por su parte, en Puerto Madryn, se espera una máxima de 21 °C y una mínima de 8 °C, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. El viento tendrá intensidad moderada, con ráfagas que rondarían los 55 km/h hacia la tarde.

Puerto Madryn
Clarin.com

En resumen, la semana comienza con condiciones agradables en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y el norte de la provincia, sin fenómenos adversos a la vista. Un escenario ideal para actividades al aire libre antes del regreso de los fuertes vientos que suelen caracterizar la primavera patagónica.

