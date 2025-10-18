Comodoro Rivadavia y Rada Tilly se preparan para vivir la temperatura máxima de la primavera este domingo 19 de octubre, con un registro que podría alcanzar los 30 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El cielo se presentará parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvias, aunque se esperan vientos moderados, con ráfagas de hasta 69 km/h por la mañana, 59 km/h por la tarde y 50 km/h durante la noche.

Estas condiciones climáticas ofrecen un panorama ideal para celebrar el Día de la Madre al aire libre, disfrutando de la calidez primaveral que anticipa la llegada del verano.

Alerta amarilla en Comodoro y en gran parte de Chubut por vientos fuertes, con ráfagas de hasta 90 km/h

En el inicio de la semana, la temperatura seguirá siendo favorable en la región:

🔹Lunes: máxima de 25 °C y mínima de 13°C. Hay probabilidades de chaparrones durante la tarde. Vientos que podrían alcanzar los 78 km/h.

🔹Martes: máxima de 20 °C y mínima de 7° C. Algo nublado. Ráfagas de hasta 59 km/h.

🔹Miércoles: máxima de 23 °C y mínima de 10°C. Algo nublado . Ráfagas de hasta 78 km/h.

En otras localidades de la región, también se espera un domingo agradable:

Rawson : cielo parcialmente nublado, máxima de 22 °C y vientos de hasta 45 km/h.

: cielo parcialmente nublado, máxima de 22 °C y vientos de hasta 45 km/h. Puerto Madryn: jornada mayormente soleada, máxima de 24 °C y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

En resumen, el domingo se presenta como un día cálido y ventoso, ideal para disfrutar de la naturaleza, parques y playas, mientras que los primeros días de la semana continuarán con temperaturas agradables, con predominio de sol y algunas nubes, ofreciendo un panorama estable para actividades al aire libre en la región.