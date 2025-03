Vecinos del barrio Roque González, en Comodoro, piden contar con un colectivo que los comunique de forma directa con la zona norte de la ciudad, sin necesidad de caminar varias cuadras tener que combinar dos líneas, como deben hacerlo actualmente.

“Necesitamos que pase un colectivo público desde la zona sur -los barrios San Cayetano, Barrio Petroleros y demás-, hasta la Universidad. Después, la línea seguiría si quisiera la empresa. Los chicos que están estudiando en la facultad, primaria, secundaria y jardín de infantes, hoy no tienen ninguna conexión directa. Hay que tomar dos colectivos”, explicó Nury Plasencio, una de las vecinas que lleva adelante el reclamo, en diálogo con ADNSUR.

Actualmente, para tomar el colectivo los vecinos deben caminar varias cuadras y tienen complicaciones para cruzar la ruta. Aunque la vecina reconoce que la zona tiene ahora mejor iluminación, la falta de casas hace que algunos tramos queden muy oscuros. “Ahora que viene el inverno, que oscurece más temprano, es peligroso para las personas que tiene que hacer ese trayecto”, agregó Nury.

Ese problema es aún mayor para quienes estudian en la Universidad, ya que durante la noche no hay colectivos. “Los chicos que cursan hasta las 22 salen y no tienen cómo volver. Es una franja horaria importante y no se contempla”, enfatizó la vecina.

La mujer afirmó además que la nueva línea no sólo beneficiaría a Roque González, sino a otros siete barrios que hoy no tienen la conectividad adecuada. “Nunca tuvimos respuesta a este reclamo, pero ahora es el momento, debido a la cantidad de gente que se ha sumado a esta zona y los barrios nuevos que se fueron creando”, concluyó.