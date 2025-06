Un conflicto gremial mantiene paralizada la sucursal de Comodoro de la empresa de encomienda Vía Cargo, generando complicaciones en vecinos y comerciantes que deben retirar y despachar envíos.

La situación genera un conflicto aún mayor en la previa del Día del Padre, ya que muchos esperaban recibir por estas horas los regalos comprados a través de internet y otros deben retirar enconmiendas con mercadería para vender durante el fin de semana largo.

Aunque desde la empresa no hay información oficial, a quienes se acercaron hasta la sucursal les respondieron que la oficina no está funcionando debido a un conflicto gremial.

La tensión en el lugar fue escalando y motivó a que se dispusiera la presencia de dos móviles policiales en el lugar.

“Nos dijeron que el sindicato tiene un reclamo con la empresa y que no se llegó a un acuerdo. Desde ayer al mediodía que cerraron las persianas y nos dan respuesta. Nos toman como rehénes a todos nosotros, con nuetras cosas retenidas", explicó a Seta TV un vecino que se manifestó en la puerta de la sucursal del barrio Industrial.

“Yo vine ayer a la mañana y me dijeron que volviera a la tarde. Cuando regresé ya habían cerrado. Necestio mi mercadería para trabajar este fin de semana. No se pueden adueñar de algo que ya lo hemos pagado, que es de nuestro sudor. La mercadería es nuestra, no de ellos”, se quejó una comerciante. Y agregó: “Si es cuestión del sindicato, que venga y de la cara. No nos vamos a mover de acá hasta que nos den la mercadería”.

Otro vecina que se acercó para protestar, detalló: “Supuestamente hoy nos iban a atender de 9 a 13. Estoy acá desde las 10 y nada. Necesitamos la mercadería para el fin de semana. Nos están haciendo perder mucha plata, no es justo. Tenemos que pagar los stands. ¿Quién se va a hacer cargo de todo eso?”.