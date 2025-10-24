Comodoro Rivadavia y Rada Tilly registraron este viernes a las 6 de la mañana una temperatura de 8°C y una sensación térmica de 4,1°C. A pesar del frío inicial, se espera que durante la tarde el termómetro alcance los 17°C, con cielo mayormente nublado y sin previsiones de lluvia para la jornada.

El viento será el protagonista, con ráfagas que se intensificarán hacia la tarde y la noche, llegando a los 78 km/h, mientras que por la mañana no superarán los 59 km/h.

Para mañana sábado, el pronóstico indica una máxima de 15°C y una mínima de 9°C, con cielo nublado y viento durante todo el día. Las ráfagas más fuertes se registrarían en la madrugada, con una intensidad cercana a los 87 km/h, disminuyendo a lo largo del día: 78 km/h por la tarde y 59 km/h por la noche.

En tanto, el domingo se presentará con bajas temperaturas, entre 4°C y 9°C, y probabilidad de lluvias y nevadas durante la mañana, seguidas de lluvias aisladas en la tarde y noche. Las ráfagas de viento rondarán los 69 km/h durante toda la jornada, marcando un cierre de fin de semana invernal en la región.

¿Aguanieve en Comodoro?

Desde el SMN local, Nelly Huenchur anticipó que el domingo se podría presentar un marcado descenso de la temperatura. Algunos chaparrones de agua‑nieve y ráfagas de viento sur llegarían en los alrededores, generando una sensación térmica considerablemente más baja que lo habitual para la época.

“Lo más significativo para el fin de semana, así como prioridad, es que a partir del sábado 25 al final del día rotará el viento al sector sur y se producirá un marcado descenso de la temperatura a partir del domingo, principalmente”.

“Por lo menos por ahora sería lluvia, pero no se descarta que esta circulación sur, que es aire muy frío y muy inestable, dé lugar a distintos tipos de nevadas en varios sectores, principalmente en la cordillera y, por supuesto, en la zona de Ushuaia, que suele ser una zona nevadora con viento sur”.

“Lo más probable es que se presenten en forma de chaparrón; puede ser aguanieve, en forma de chaparrones. No creo que sea puntualmente para la ciudad de Comodoro Rivadavia, pero por ahí, a las afueras, en la zona de Pampa Salamanca se podrían dar algunos chaparrones de agua‑nieve. De todos modos, ni siquiera quedarían en el suelo porque las temperaturas de esta época del año están altas”.

“Este tipo de precipitación se dará principalmente por circulación; es decir, viene desde otro lugar, traída por el aire frío con una circulación marcada del sector antártico”.

“Entonces, lo más significativo va a ser la baja sensación térmica que vamos a tener, provocada por el viento. Se dará a partir del sábado a la tardecita también”.