COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El director general de Abasto y Veterinaria de la Municipalidad de Comodoro, Juan Roa, indicó a ADNSUR que se trabaja en un proyecto para intentar reducir la cantidad de canes que deambulan por la vía pública, teniendo en cuenta que muchos de ellos no son los llamados "perros comunitarios", o callejeros, sino que se trata de mascotas con propietarios, que deciden abrirles la puerta y dejarlos sueltos. Estimó que en Comodoro hay un perro cada dos habitantes, y que se trabaja en el control de la natalidad a través de las campañas de esterilización, que se intensificarán cuando lo permitan las medidas sanitarias vigentes por la pandemia de coronavirus.

"Tenemos un problema importante de población canina", reconoció el veterinario, y agregó que "estamos trabajando en el control" de la misma. "Esto tiene varios aspectos: uno de ellos es el control de la tasa de nacimiento de los perros".

Al respecto, indicó que "estamos controlando la natalidad en plena pandemia, porque el 15 de marzo al inicio de la cuarentena, tuvimos detenido el tráiler de esterilizaciones durante 40 días".

Mencionó que "a principio de mayo comenzamos con los turnos y de ese momento no hemos dejado de trabajar. Hay dos tráilers -uno en zona norte y uno en zona sur- con tres veterinarios cada uno, que hacen en total 60 animales por día, de lunes a viernes", aunque indicó que por las medidas sanitarias de coronavirus, y para mantener el distanciamiento social, se redujo la cantidad de turnos y están esterilizando 40 animales por día.

En este caso,"son perros y gatos, machos y hembras, y cualquier persona de Comodoro, con domicilio en la ciudad, puede solicitar un turno para esterilizar su mascota, por teléfono o whatsapp". Adelantó que, en cuanto se pueda, moverán los tráilers a otros barrios más "calientes" con mas cantidad de perros, también callejeros.

Sobre este punto, consideró que "al perro suelto en la calle,lo podemos llamar comunitario, callejero, o demás, pero en definitiva es un perro que está suelto en la calle", y apuntó que "hoy no tenemos un censo exacto, pero calculamos un perro cada dos personas, somos 400 mil personas en la ciudad y fácil hay 200 mil perros".

Sin embargo, aclaró que no todos los perros sueltos son "callejeros", ya que "en los barrios vemos perros que tienen propietarios que lo sacan un rato a la calle para que den una vuelta, y eso no pude pasar, tenemos que empezar a regular esa situación: si yo tengo un perro me tengo que hacer responsable, hay que buscar un dueño, con nombre y apellido, que se tiene que hacer responsable"

"Yo no estoy contra el perro. Esta gestión no va a hacer cosas raras, no vamos a ir contra el perro, no va a haber eutanasia ni nada de eso. Lo que si vamos a hacer es tratar de regular con el proyecto que estamos haciendo, de hacer responsable a las personas que tienen esos perros en la calle. Primero con educación sobre tenencia responsable, después una segunda etapa donde viene la sanción, que lo terminará de determinar el Concejo Deliberante con alguna ordenanza". "La idea es educar, creo que así vamos a avanzar", remarcó

"El otro gran problema es el perro suelto sin dueño. Acá vamos a tener que trabajar con las ONG que siempre tratan de cuidarlo, pero tenemos que buscar un sistema de adopción que lo saque de la calle, no que esté en una cucha en la calle, porque puede producir un accidente, morder a alguien, hay algunos que son dóciles.... Yo entiendo la buena voluntad de las personas y la sensibilidad, pero tenemos que entender que no es bueno que el perro esté en la calle y que está contra la norma."