Comodoro: proponen cambiar la ordenanza de semáforos para evitar esperas innecesarias

En el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia avanza una propuesta para que algunos semáforos de la ciudad funcionen en modo intermitente durante la madrugada.

El proyecto, impulsado por el concejal Ariel Montenegro, busca optimizar la circulación vehicular en horarios de muy baja actividad y adecuar una ordenanza que, según el edil, lleva más de dos décadas sin actualizarse.

La idea surgió a partir del reclamo de un vecino que fue multado por cruzar con el semáforo casi en rojo en plena madrugada. El episodio puso en evidencia una normativa que contempla la intermitencia pero que, en la práctica, no se aplica. “Nos comentaba que había una ordenanza que no estaba bien redactada y que estaría bueno modificar. Son temas que han quedado prácticamente obsoletos en toda la ciudad”, explicó Montenegro.

El concejal aclaró que la propuesta no busca una aplicación generalizada, sino focalizada. Se trataría de aplicar el modo intermitente solo en intersecciones de calles secundarias o de escaso tránsito, y nunca en avenidas principales ni en rutas nacionales como la Ruta 3. “En esos casos sería un peligro. Pero sí podríamos evaluarlo en otras calles donde se pueda lograr que el tráfico sea más fluido o que no haya esperas innecesarias. Hay semáforos que duran hasta un minuto y diez segundos para poder pasar, y a las 3 o 4 de la mañana eso no tiene sentido”, argumentó.

La iniciativa apunta a que los cambios se apliquen entre la 1 y las 5 de la mañana, período donde el flujo vehicular es mínimo y las esperas pueden resultar innecesarias e incluso riesgosas. El objetivo es facilitar la circulación sin comprometer la seguridad vial.

Actualmente, el equipo del concejal trabaja en la redacción del proyecto, que primero será presentado al resto del bloque para recibir aportes internos, y luego al Ejecutivo Municipal. “Lo estamos escribiendo ahora, recién tipeando, y mañana veremos si le damos forma. Queremos el visto bueno de mis compañeros y después hablar con el Ejecutivo, como siempre hacemos, para que nos planteen su postura”, detalló Montenegro.

En particular, se consultará a las áreas técnicas como la Secretaría de Transporte y la Dirección de Tránsito, para que evalúen qué esquinas podrían operar con este sistema sin generar riesgos. “Ellos son los que pueden determinar en qué calles sería viable y en cuáles resultaría peligroso”, remarcó el edil.

Montenegro recordó que la normativa vigente fue sancionada en el año 2000, en un contexto marcado por hechos de inseguridad. “En ese momento hubo un par de asesinatos en la ciudad, si no me equivoco dos remiseros en menos de un mes y medio. A raíz de eso se decidió que algunos semáforos pasaran a intermitente de noche, para evitar que los conductores frenaran y quedaran expuestos a un robo. Pero desde entonces nunca se modificó la normativa, y creemos que quedó desactualizada”, explicó.

En ese sentido, el concejal remarcó que el objetivo no es implementar una política general sino avanzar con criterios técnicos y según la evaluación de los especialistas. “No se trata de poner en intermitente de forma masiva, sino de estudiar caso por caso. La gente de tránsito nos dirá cuántos semáforos podrían funcionar así y en qué puntos, siempre garantizando que no haya riesgos”, concluyó.

Una vez que el proyecto reciba el respaldo del bloque y los informes técnicos correspondientes, se presentará formalmente en el Concejo Deliberante para su tratamiento como modificación de la ordenanza vigente.