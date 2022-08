Comodoro: pondrán en marcha un nuevo transformador para evitar inconvenientes en el suministro de energía eléctica

En el marco de lo sucedido días atrás con la falla que sufrió el transformador de 30 MVA en la Estación Transformadora del barrio San Martín y que dejó a gran parte de la ciudad sin suministro eléctrico, desde la transportista TRANSPA S.A. informaron que, a principios de agosto, se pondría en servicio el nuevo transformador.

Al respecto, el gerente General de la SCPL, Ezequiel Suazo se refirió a la situación que generó la falla del transformador de TRANSPA S.A., y recordó que "del martes 19 al viernes 22 de julio, el servicio eléctrico estuvo afectado en gran parte de la zona sur de la ciudad, se hicieron innumerables maniobras y las cuadrillas estuvieron trabajando a destajo para contener un problema que no era nuestro sino de la transportista. Nos preocupa porque el sistema eléctrico se encuentra en una situación inestable debido al transformador que se averió”, resaltó.

"La ET San Martín tiene dos transformadores, uno de 30 MVA y otro de 15 MVA. Lamentablemente el transformador de 30 MVA es el que falló, y se reemplazó provisoriamente por uno de 15 MVA, perdiendo un 33% de potencia de la ET San Martín. La Cooperativa hace un tiempo elaboró para el poder concedente un listado de obras eléctricas necesarias para el crecimiento de la ciudad y una de las cuatro prioritarias era la repotenciación de la ET San Martín, para colocar un nuevo trasformador de 30 MVA en el lugar del de 15 MVA, pudiendo tener dos en funcionamiento y poder abastecer la creciente demanda de energía de zona sur", detalló.

En ese sentido, Suazo indicó que “en el transcurso de estos próximos 7 a 10 días TRANSPA S.A va a estar acondicionando un nuevo transformador de 30 MVA para ponerlo en servicio, en reemplazo del transformador de 15 MVA alternativo que se colocó. Desde la transportista informaron que el 7 de agosto se pondría en funcionamiento, si todo avanza sin complicaciones y sin contingencias climáticas, previamente se deben hacer las pruebas correspondientes”.

En ese contexto, se refirió al transformador de 30 MVA que salió de servicio en la ET de barrio San Martín el 19 de julio. “Cuando se conoció la falla, se sospechaba que había algún problema en alguno de los bobinados, ya que daba mal una relación de transformación. El cortocircuito seguramente había producido algún esfuerzo electrodinámico en alguna de las piernas del bobinado y había generado gases combustibles, que eran el indicio de que existía algún problema eléctrico dentro del transformador”, explicó y agregó que, “están desarmándolo para sacarlo del lugar. Asimismo, estos días la gente de TRANSPA estuvo realizando los ensayos de Tangente Delta para ver el estado de aislación de los bobinados, pero los resultados arrojados fueron muy dispares, con lo cual, esto es el puntapié inicial para que se proceda a la reparación del mismo”.

La cronología de los hechos

El gerente a cargo del Servicio Eléctrico, Sergio Santos hizo un repaso en relación a todos los trabajos que se realizaron con el objetivo de abastecer a la ciudad con suministro eléctrico. “El martes 19 de julio a las 12:40hs. del mediodía, se produce la salida de servicio del transformador de 30 MVA de la Estación Transformadora del barrio San Martín operada por TRANSPA debido a una falla. Se había volado un nylon con aluminio sobre el transformador y este se enredó entre la barra y los bushings del mismo, lo que produjo un cortocircuito que terminó derivando en una falla interna, por ello, luego de haber retirado el nylon y energizar nuevamente el transformador a las 14:41hs., a los dos minutos, salió de servicio por relé Buchholz”, explicó.

Luego de conocerse estas novedades, “y teniendo en cuenta que los ensayos a realizar por parte de TRANSPA para evaluar el estado de la máquina requerían de la consignación de la instalación, desvinculación del transformador, a su vez, bajar el nivel de aceite y demás, es que el personal de la SCPL comienza a realizar maniobras en el sistema eléctrico y cortes rotativos programados para energizar distintos puntos de la ciudad y que la interrupción del suministro no afecte sólo a cierta cantidad de usuarios”, aseveró Santos.

Posteriormente y esa misma noche, la empresa transportista TRANSPA S.A informó que el transformador de 30 MVA que había fallado, presentaba inconsistencias en el ensayo de relación de transformación y por ello, serían necesarios otros tipos de ensayos para determinar el estado del mismo. Asimismo, a las 23:30hs. quedó instalado y puesto en funcionamiento el transformador de emergencia de 15 MVA, es decir la mitad de la potencia del que había salido de servicio.

“Era el que tenía disponible la transportista en ese momento en la ET. De todas maneras, nosotros tuvimos que continuar con los cortes rotativos como para poder abastecer a la mayor cantidad de gente que se podía en ese momento. Personal de la SCPL comienza a normalizar la demanda, finalizando a las 02:04hs. del miércoles 20 de julio, quedando algunos sectores alimentados desde otras Estaciones Transformadoras debido a las maniobras realizadas y por la imposibilidad de contar con toda la potencia de transformación para abastecer la demanda de la ET del barrio San Martín”, sostuvo.

Ese mismo día, durante la mañana se evaluó la posibilidad de poner en servicio la Estación Transformadora de Playa Sud con el objetivo de traspasar la carga de un par de celdas desde a ET San Martín a esta Estación nueva, en el caso de que esta situación persistiera. Esos trabajos los terminaron ese mismo miércoles a las 20:00hs. aproximadamente cuando se puso en servicio. “Lo importante es que nosotros hicimos un trabajo de casi dos o tres semanas de ensayos, en ocho o diez horas. Fueron tareas exhaustivas, donde hubo que programar protecciones, ensayarlas, probarlas y energizar todo, porque si bien la ET de Playa Sud ya se había inaugurado todavía no estaba lista para su utilización", recordó.

“El jueves 21 de julio a la madrugada, tuvimos una falla en Playa Sud que afectó el Centro, La Loma, parte de Industrial y barrio Stella Maris. La misma se debió al crecimiento intempestivo de la demanda en la hora laboral de la mañana. Básicamente había quedado seteado para un cierto valor y cuando sobrepasó la nominal del transformador, se disparó, ese fue el problema. No teníamos monitoreo en la ET, esa era una de las tantas pruebas que había que hacer antes de poner en servicio Playa Sud, lo que sucede es que nuestro personal trabajó a contrarreloj, se hizo un trabajo bastante arduo en pocas horas, pero que realmente se debe hacer en dos o tres semanas para que no se generen inconvenientes”, detalló el gerente.

El mismo jueves en horas del mediodía, TRANSPA le informó a la SCPL que estaba creciendo la demanda muy abruptamente en la Estación Transformadora Abásolo y que de persistir esa situación iba a ser necesario tener que sacar un par de megas de servicio para poder continuar. “A las 12:00hs. abrió el transformador por sobrecarga, hicimos un par de maniobras para sacarle carga y un traspaso hacia Playa Sud, lo que permitió normalizar la demanda en 40 minutos”, subrayó.

En ese sentido, el mismo día, TRANSPA realizó una inspección termográfica en la ET del barrio San Martín para verificar el estado de los transformadores, dando como resultado el hallazgo de un “punto caliente” en uno de los bushings de 13,2 kV, con lo cual, se programó una intervención para el viernes 22 a las 13:00hs. y con una duración aproximada de 2 horas.

“Cuando se estaba reponiendo el servicio en el transformador de back up de 15 MVA en la ET San Martín, vuelve a salir de servicio por la apertura del relé Buchholz del mismo. Aparentemente analizaron los gases combustibles como se hizo en el transformador de 30 MVA y eso indicó que había una falla interna, con lo cual la transportista procedió a ejecutar las maniobras correspondientes para poder analizar la causa de la apertura y evaluar las posibilidades de la reparación in situ, que implicaban varias horas de intervención”, destacó.

Durante la tarde de ese viernes, y sin una perspectiva favorable respecto del estado del transformador de 15 MVA en falla, estimando una cierta cantidad de horas necesarias para su reparación, la SCPL optó por hacer una serie de trabajos complementarios en el sistema eléctrico para tratar de independizarse de esa situación de merma de potencia y de transformación en la ET San Martín. “Hicimos una serie de maniobras entre la ET Abásolo y la ET Playa Sud para suplir toda la carga de la ciudad sin estar necesitando esos 15 MVA que estaban faltando en la ET San Martín, realizando en paralelo algunos cortes rotativos. Una vez realizados estos trabajos complementarios en el sistema eléctrico, a las 19:10 hs. se comienza a normalizar el servicio, mientras la transportista continuaba con las reparaciones pertinentes”, indicó.

Por último, “cuando TRANSPA finalizó con los trabajos en el transformador de back up de 15 MVA de la ET del barrio San Martín, que se debieron al corte del perno del bushing en uno de los bobinados de 13,2 kV, alrededor de las 21:12hs. se procedió la energización y a realizar varias maniobras para abastecer la carga de los cortes que se habían originado por el desperfecto en dicho transformador, con lo cual, a las 21:49hs. se normalizó en su totalidad la demanda”, concluyó Santos.