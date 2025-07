Comodoro: Piden ayuda para la medicación de Chocolate, el perro viejito y ciego que fue rescatado del abandono en Km.8

En un mundo donde muchos eligen ignorar el dolor ajeno, hay historias que nos recuerdan el poder del amor y la compasión. Esta es la de Chocolate, un perro que llegó a la vida de Johana en el 2023, sin pedir nada, pero cargando un sufrimiento invisible.

Al principio, era un visitante más en su casa de Standard Norte, en Km.8: iba y venía, pero siempre regresaba con un síntoma alarmante: sangrados nasales constantes. Johana no pudo mirar para otro lado. Lo llevó al veterinario Joaquín, quien comenzó a tratar sus primeros males. Pero el destino tenía preparada una prueba todavía más dura.

Un ojo perdido, un corazón que no se rinde

Tiempo después, Chocolate reapareció con uno de sus ojos prácticamente fuera de su cuenca. La imagen era desgarradora. Joaquín intervino nuevamente, realizando una cirugía para extirparlo.

Sin embargo, lo peor estaba por venir: los análisis revelaron plaquetas peligrosamente bajas, anemia severa e insuficiencia renal crónica. Johana, con el corazón en la mano, decidió adoptarlo. No podía dejarlo en la calle, sabiendo que solo empeoraría.

"La idea no era adoptar otro perro, ya tenemos animales, pero no podía quedar en la calle", cuenta Johana, mientras sus hijos pequeños acarician a Chocolate, ahora parte de su familia. Sin embargo, el amor no alcanza para cubrir los costos de una medicación que se vuelve cada día más cara.

Una batalla que no termina: ceguera, hipertensión y un corazón débil

Hoy, Chocolate enfrenta nuevas complicaciones. La veterinaria especialista en ojos, Cintia Muniain, diagnosticó ehrlichia. Además, la insuficiencia renal le provocó hipertensión ocular, dejando su pupila rígida y con alto riesgo de ceguera total. A eso se suma la ascitis (acumulación de líquido en el abdomen) y un soplo en el corazón, que lo llevó a un cardiólogo.

Sus análisis de sangre siguen siendo alarmantes. La anemia no cede, y su cuerpo lucha día a día contra el agotamiento. Para sobrevivir, necesita con urgencia:

Doxiciclina (antibiótico)

Multivitamínicos

Cardial B (para el corazón)

Gotas de Prednisolona (para su ojo)

“Mis hijos lo aman, es un perro amoroso, pero necesitamos ayuda con su medicación”

Johana no se arrepiente de haberlo adoptado, pero la realidad económica es cruda. "Los medicamentos son carísimos, y cada consulta es un gasto nuevo", explica. Chocolate ya no es solo un perro callejero: es parte de su familia, un compañero que, a pesar de su dolor, sigue moviendo la cola cuando escucha las voces de los niños.

Pero el tiempo corre en su contra. Sin tratamiento, su condición empeorará. ¿Podemos dejarlo solo en esta lucha?.

Cómo ayudar

Donaciones de dinero para comprar medicamentos y realizarle los estudios: Podés hacer tu transferencia al alias: mateamargo1313.mp (cuenta a nombre de María Silvina González Almirón, vecina rescatista de Km. 3, ayudante de Johana).

(cuenta a nombre de María Silvina González Almirón, vecina rescatista de Km. 3, ayudante de Johana). Donaciones de los mencionados medicamentos y alimento balanceado: Si no podés donar dinero, Johana y su familia también reciben alimento para Chocolate y los medicamentos que el perrito necesita. Para ello, comunicate al 2975 37-8232.

Difusión: compartir su historia para llegar a más corazones.

💖 Chocolate no pidió nacer en el abandono, pero hoy tiene una familia que lo ama. Entre todos, podemos darle la oportunidad de vivir sin dolor. Porque salvar una vida no debería depender solo del bolsillo de unos pocos, sino de la solidaridad de muchos. ¿Vas a mirar para otro lado?